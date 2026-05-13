Фактически фронт стоит: эксперт раскрыл, как ВСУ нивелировали тактику просачивания РФ

Этому, в частности, способствовало отключение "Старлинков" для россиян, сказал Попович.

В свое время российская тактика просачивания стала проблемой для ВСУ, в частности из-за нехватки личного состава для создания сплошной линии обороны. Однако украинским бойцам удалось ее нивелировать. Об этом рассказал Денис Попович, военный обозреватель, в эфире Radio NV, объясняя, почему РФ теряет темпы продвижения на фронте.

"Россияне в условиях формирования киллзон разработали для себя тактику просачивания, которая, еще раз напомню, заключается в том, что отдельные группы пехоты, этих групп много, начинают идти просто пешком из точки "А" в точку "Б". С помощью дронов они прокладывают этот маршрут, скапливаются и далее уже начинают закрепляться в этих точках "Б" позади наших боевых порядков, создавая проблему. То есть фактически создавая угрозу окружения и проникновения в те места, где их никто не ожидал", – сказал Попович.

Он добавил, что наиболее ярким примером такой успешной операции РФ является так называемый Добропольский выступ, который россиянам удалось создать в августе прошлого года.

"Для того, чтобы бороться с этой тактикой, во-первых, нужно больше дронов. Во-вторых, нам очень помогло то, что отключили "Старлинк", поскольку с помощью "Старлинков" очень часто эти небольшие пехотные группы управлялись", – добавил Попович.

Он отметил, что сейчас на фронте уже не существует такой линии боевого столкновения, какая была в предыдущих войнах. Фактически речь идет о перемешанных позициях и зонах взаимной инфильтрации.

"И в таких условиях очень трудно куда-то продвигаться вперед, поскольку дроны все контролируют, все отслеживают, уничтожают скопления войск. И фактически из-за этого фронт стоит на месте. И на сегодняшний день говорить, что Российская Федерация имеет какие-то успехи в весенней фазе своего наступления, которое длится уже третий год, этого сейчас сказать нельзя", – отметил Попович.

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении россиян в сторону Славянска. По данным экспертов, враг добился успехов вблизи Закитного в Донецкой области, который расположен к востоку от одного из ключевых городов Сил обороны в этом регионе.

В то же время СМИ сообщают, что Силы обороны продолжают удерживать Покровск в Донецкой области. Однако ситуация в Мирнограде, по их данным, может привести к тому, что Силам обороны придется организовывать контролируемый отход из этого населенного пункта.

