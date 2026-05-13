Букмекеры обновили ставки на 'Евровидении-2026': шансы Украины возросли

Украинская певица выступит во втором полуфинале конкурса.

После первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2026" 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя. Об этом свидетельствуют данные на сайте eurovisionworld.com.

Примечательно, что шансы представительницы Украины певицы LELEKA возросли.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает Финляндия с 37% на победу даже после "огненного" выступления в полуфинале.

Тем временем Израиль, несмотря на призывы к бойкоту из-за войны с Палестиной, сумел улучшить свои позиции. Ранее страна находилась на шестом месте, однако теперь поднялась на пятую строчку.

Положительная динамика наблюдается и у Италии. Ей удалось подняться с девятого места на восьмое, опередив Мальту.

Что же касается Украины, то перед первым полуфиналом страна занимала 11-е место в рейтинге, а сейчас поднялась на 10-ю строчку. Есть надежда, что после выступления во втором полуфинале шансы Украины на победу станут еще выше.

Напомним, как рассказала украинская певица LELEKA, ее выступление на "Евровидении-2026" обойдется в примерно 300 тысяч долларов.

