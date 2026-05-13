Синоптик Диденко назвала области, где 14 мая будет холоднее всего

В ряде областей ожидается температура всего +12°...+14°.

В середине недели, 14 мая, Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов и антициклона, из-за чего погода будет нестабильной, с осадками и перепадами температур. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра Левобережье Украины будет под влиянием атмосферных фронтов, поэтому ожидаются периодические дожди, возможно с грозами", – прогнозирует эксперт.

В то же время значительная часть Правобережья окажется в зоне влияния антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода.

Холоднее всего, по данным Натальи Диденко, будет вдоль полосы Черниговщина-Черкасская область-Кропивницкий и районы вплоть до Николаевской области – здесь ожидается всего +12...+14 градусов. Самая теплая погода будет в восточных областях, где воздух прогреется до +20...+23 градусов, на остальной территории Украины ожидается +14...+17.

Погода в Киеве

В Киеве 14 мая временами будет дождливо, вероятность осадков выше вечером. В течение дня термометры покажут около +16 градусов.

Когда в Украине потеплеет – прогноз синоптика

Холодная погода в Украине сохранится еще в течение нескольких дней. В некоторых регионах в ночное время прогнозируют заморозки – как на поверхности почвы, так и в воздухе. В то же время синоптик Игорь Кибальчич ожидает постепенного потепления уже ближе к концу недели, хотя осадки не прекратятся.

По его прогнозу, 17 мая в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди. На западе страны местами возможны сильные осадки. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+14 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С.

