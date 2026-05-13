Для обеспечения стабильной работы шахт зимой ДТЭК изготовил 5 комбайнов и более 600 тысяч запчастей

В январе-апреле 2026 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 5 комбайнов и более 600 тысяч запчастей для стабильной добычи угля.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе-апреле 2026 года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 640 единиц горно-шахтного оборудования. Также они выпустили более 600 тысяч запчастей и комплектующих. Среди них – пять новых проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства", – говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко отметил, что для обеспечения устойчивости энергосистемы энергетикам необходимо систематически работать на опережение.

"Наши машиностроители уже сейчас изготавливают и ремонтируют оборудование, комплектующие и запчасти, необходимые для более надежной работы украинской угледобычи. Это вклад в надежность шахт, энергосистемы и готовность к вызовам следующего отопительного сезона", – подчеркнул он.

Напомним, по предварительным данным, в январе–апреле 2026 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 5 млрд грн в подготовку к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону.

В целом инвестиции в ремонт и восстановление ТЭС, поддержку работы шахт и машиностроительных заводов с начала полномасштабного вторжения уже составили более 49 млрд грн.

