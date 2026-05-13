Лидеры ЕС отказываются играть по правилам Трампа и дают отпор, – The Guardian

Европа все чаще открыто противостоит Дональду Трампу, демонстрируя готовность защищать собственные интересы – от Украины до Гренландии. Как говорится в материале The Guardian, критика в адрес президента США со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца не является единичным случаем.

По мнению аналитика издания, такая риторика возникла из осознания того, что влияние Вашингтона на континенте существенно ослабло.

Сегодня целый ряд европейских лидеров, среди которых Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Джорджия Мелони, демонстрируют все большую готовность к публичному противостоянию. В частности, упоминается, как Мерц открыто заявил, что не верит в наличие у США реалистичной стратегии в отношении войны с Ираном, добавив, что ловкая дипломатия Тегерана буквально "унизила" Штаты.

Отмечается, что напряженность усилилась и после того, как были пересечены европейские "красные линии": от попыток США купить Гренландию до вмешательства в избирательные процессы в Венгрии, в частности продвижения Орбана.

Особенно остро это ощущается в сфере безопасности. Хотя США остаются ключевым поставщиком оружия, по данным аналитического центра Sipri, доля американского вооружения в Европе уже упала до 58%.

Ситуация с финансированием Киева также стала показательным моментом. Как отмечается в материале, с марта 2025 года США полностью прекратили финансовую поддержку Украины, и основным источником обеспечения стал ЕС. Так, Украина уже 20% потребностей покрывает за счет европейских производителей, а 60% – собственным производством.

"Менее зависимая от США Украина означает менее зависимую от США Европу", – резюмирует автор.

Кроме того, по имеющимся данным, Брюссель уже готовит мощный ответ на возможные торговые войны. Страны-члены ЕС одобрили меры, которые могут охватить американский экспорт на сумму 93 млрд евро. Это симметричная реакция на угрозы Трампа ввести повышенные пошлины на европейские автомобили.

"Европейские правительства также осознали, что многие угрозы Трампа никогда полностью не реализуются. Сопротивление президенту – со стороны Конгресса, судов и даже частей собственной коалиции MAGA – растет", – пишет СМИ.

Потеря сторонников

Ранее УНИАН писал, что по ежегодному индексу восприятия демократии репутация Соединенных Штатов в мире ухудшается второй год подряд и теперь даже ниже российской. США оказались в пятерке стран, которые оцениваются наиболее негативно. Ниже них расположены лишь Израиль, КНДР, Афганистан и Иран.

Кроме того, решение президента США вывести 5 тысяч американских военных из Германии не оказало заметного влияния на позицию европейских союзников в отношении войны с Ираном. В Вашингтоне рассчитывали, что давление подтолкнет европейские страны активнее поддержать США – в частности, помочь с операцией по открытию Ормузского пролива или присоединиться к действиям против Ирана. Однако в Европе, судя по реакции политиков и экспертов, намерены продолжать курс на укрепление собственной безопасности, а не подстраиваться под требования Трампа.

