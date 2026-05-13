Золото в шкафу: какие старые мобильные телефоны коллекционеры скупают за миллионы

То, что долгие годы пылилось в ящике вашего стола, в 2026 году может превратиться в солидный банковский счет.

Старые устройства могут стоить гораздо больше, чем вы думаете. Мобильный телефон сегодня может быть не просто воспоминанием, а настоящим коллекционным сокровищем. Рынок старых мобильных телефонов сегодня – это уже не просто ностальгия, а скорее коллекционное безумие. То, что для вас лишь забытое, пыльное устройство, для кого-то другого – недостающая деталь в коллекции.

И за это иногда готовы платить удивительно много. Поэтому в следующий раз, прежде чем выбросить старый хлам, лучше проверьте его цену. Возможно, вы как раз собираетесь избавиться от собственной маленькой золотой жилы, пишет Life.

Большинство людей лишь отмахиваются, когда из глубины шкафа появляется пыльный старый мобильник. А ведь вполне возможно, что они держат в руках устройство, за которое коллекционеры сегодня платят миллионы, более того – в определенных случаях за них начинаются настоящие войны на мировых аукционах.

Самый яркий пример – Apple iPhone первого поколения (2007), который в нераспечатанном виде был продан на аукционе за невероятные 190 тысяч долларов. Секрет прост: редкость, безупречное состояние и статус культовой вещи.

Мобильный телефон, который сегодня может быть на вес золота

Мир коллекционеров не делает различий: то, что раньше было обычным телефоном, сегодня может стать статусным символом и инвестицией. Поколение Z без ума от предметов 90-х годов.

В списке самых востребованных моделей значатся Apple iPhone (первое поколение, 2007 год), легендарный Motorola DynaTAC 8000X, а также икона 2000-х – Motorola Razr V3. Особенно ценен редкий Motorola MicroTAC 9800X, в частности в белом цвете.

Поклонники Nokia тоже не остаются в стороне: модели 7280, 8110, N79, 6310 и легендарная до сих пор Nokia 3310 – востребованные экземпляры. В мире BlackBerry, помимо Bold 9900, настоящим сокровищем считается люксовый Porsche Design P’9981. Также существуют редкости, такие как NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty или Bosch Cartel-T, которых на рынке осталось крайне мало.

За многие из этих моделей за рубежом выплачивают сотни тысяч, а порой и миллионные суммы, особенно если они находятся в безупречном состоянии и сохранили оригинальную упаковку.

Не каждый мобильный телефон стоит дорого

Хотя истории часто повествуют о миллионных продажах, реальность гораздо прозаичнее. Большинство старых телефонов меняют владельцев за несколько тысяч, а во многих случаях покупателя трудно найти даже за такую цену.

Классическая Nokia 3310, например, обычно оценивается в пределе от 1 000 до 3 000 гривен, и многие редкие модели остаются нераспроданными, если на них нет конкретного коллекционного спроса, несмотря на всю ностальгию.

Как повысить стоимость вашего старого мобильного телефона

Если вы решите попробовать продать свое старое устройство, несколько простых шагов могут значительно повысить его цену. Самое важное – не выбрасывайте ничего из оригинального комплекта: коробка, зарядное устройство и документы имеют большое значение. Наличие руководства пользователя – это отдельный плюс.

Стоит устранить даже мелкие неисправности, так как работающий телефон ценится гораздо выше поврежденного. Тщательная чистка также заметно улучшает общий вид. И наконец, всегда стоит проверять аукционные сайты, так как цены постоянно меняются.

Помните: пыльный, старый ретро-предмет, ваш старый мобильный телефон – это, возможно, не мусор, а небольшое состояние, которое ждет, пока кто-то признает его ценность.

