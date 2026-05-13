Выступление LELEKA на 'Евровидении-2026' обойдется в примерно $300 тысяч: заявление певицы

Выступление представительницы Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", певицы LELEKA обойдется в около 300 тысяч долларов. Об этом сама исполнительница рассказала в комментарии "Новини Live".

На соответствующий вопрос артистка ответила, что у ее команды "примерно такой же бюджет", как был у Jerry Heil и alyona alyona в 2024 году.

"Я говорила, что мы собрали больше 80% бюджета на момент выезда из Украины… Но мы работаем. Когда ехали в поезде, я писала дальше письма потенциальным меценатам, - заявила LELEKA. – Мы должны закрыть финансовый вопрос. Я работала очень интенсивно. И я могу сказать, что сейчас мы нашли более 93%".

Ранее LELEKA отмечала, что на расходы очень сильно влияют технические требования организаторов.

"Если бы мы могли привезти из Украины каждую лампочку или вентилятор, то бюджет бы был маленьким. Но правила безопасности это запрещают. Должны быть конкретные фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. С их страховкой и людьми, которые обучены с этим работать. Это все влияет на цену".

Напомним, как писал УНИАН, выступление представительницы Украины певицы LELEKA зрители смогут увидеть во втором полуфинале "Евровидения" 14 мая. Вместе с артисткой на сцене появится бандурист Ярослав Джусь.

