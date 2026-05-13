Курс евро снижается: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 мая, не изменился и составляет 44,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 52,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 13 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 8 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин не ожидает резкого падения гривни в этом году. По его словам, сейчас у украинской валюты есть два ключевых "столпа" поддержки – международная финансовая помощь и валютные ограничения. Он прогнозирует, что до конца года курс доллара будет находиться в пределах 45-46 гривень.

