Миссия 'Янтарь': РФ направила секретное судно на поиски обломков корабля с ядерным грузом

По данным следствия, затонувшее российское судно, возможно, перевозило атомные реакторы для Северной Кореи.

После затопления российского грузового судна "Большая Медведица" у побережья Испании Кремль начал срочную морскую операцию с привлечением военных и разведывательных кораблей, пишет Wionews.

По данным источников, судно затонуло 23 декабря 2024 года в Средиземном море после вероятного внешнего удара. Сразу после инцидента Россия направила в район аварии большой десантный корабль "Иван Грен", который должен был обеспечить охрану периметра вблизи побережья страны-члена НАТО.

Однако ключевым элементом операции стало прибытие глубоководного корабля "Янтарь", который Запад считает одним из главных морских разведывательных судов России.

Видео дня

Формально "Янтарь" классифицируется как океанографическое исследовательское судно, однако он оснащен глубоководными аппаратами для подводных операций, спасательных миссий и работы у оптоволоконных кабелей.

По информации западных спецслужб, Россия пытается первой добраться до обломков затонувшего судна, пока международные следователи и испанские власти не получили доступ к грузу.

Испанские следователи подозревают, что "Большая Медведица" могла перевозить атомные подводные реакторы VM-4SG, которые якобы направлялись в Северную Корею в обход международных ограничений.

На этом фоне миссию "Янтаря" рассматривают как попытку вернуть или уничтожить чувствительные технологии до того, как их смогут исследовать международные эксперты.

Присутствие российского шпионского корабля вблизи Испании уже превратило инцидент в масштабное военно-морское противостояние в Средиземном море.

Вас также могут заинтересовать новости: