В Беларуси проводят мобилизацию, готовя страну к возможной войне

Министр обороны Беларуси рассказал о бюджетах в рамках новой государственной программы вооружения на 2026–2030 годы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении активной подготовки вооруженных сил страны. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, проводится точечная мобилизация в отдельных частях вооруженных сил Беларуси, что объясняется необходимостью держать армию в готовности к возможной войне.

Стоит добавить, что по личному указанию Лукашенко еще 16 января белорусские войска "поднимали по тревоге" для масштабной и неожиданной проверки их боевых возможностей.

"Далее, как я обещал, мы точечно будем мобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне", – заявил он во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Как отмечал Хренин накануне во время переговоров, власти уже заложили бюджет на новую государственную программу вооружения на 2026–2030 годы. Для реализации этих планов, по его словам, планируется выделить "серьезные средства". Также министр обязался лично контролировать подбор "перспективных сотрудников" в силовом ведомстве.

Военные планы Минска

Напомним, ранее Лукашенко высказался о возможном участии Беларуси в войне. В частности, он сказал, что Беларусь – это "не пустыня и не украинские степи", поэтому стране нужно то оружие, которое будет адаптировано под местные условия. Это утверждение прозвучало в контексте того, что белорусские земли могут превратиться в арену военных действий.

Кроме того, вБеларуси подтвердили наличие совместной с Россией базы пограничного контроля. Теперь граждане РФ с запретом на выезд, например, те, кто получил электронные повестки, больше не смогут выехать за границу через Беларусь.

