Китай начинает строить огромных человекоподобных роботов, которыми можно управлять изнутри

Робот GD01 позиционируется как трансформируемое гражданское транспортное средство.

Китайская компания Unitree Robotics представила пилотируемого робота, способного переключаться между двуногим режимом ходьбы и передвижением на четырех "лапах". Об этом сообщает South China Morning Post.

Робот весит 500 кг вместе с пилотом на борту, его стартовая цена составляет 3,9 млн юаней (около 574 тысяч долларов). Дополнительных технических характеристик разработчики пока не раскрыли.

Демонстрационное видео показывает, как GD01 с пилотом ходит как гуманоидный робот и рукой пробивает кирпичную стену. После этого машина меняет конфигурацию и переходит в режим передвижения на четырех ногах. За счет этого робот может передвигаться даже по пересеченной местности.

Видео дня

Unitree Robotics также опубликовала предупреждение о безопасности, призвав пользователей не пытаться выполнять экстремальные трюки. В компании отметили, что гуманоидная робототехника все еще находится на ранней экспериментальной стадии и имеет функциональные ограничения для частных пользователей.

Демонстрация новинки вызвала активное обсуждение в китайской сети Weibo. Пользователи отметили, что техника, которую еще недавно можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах, становится реальностью.

В то же время они обратили внимание на высокую стоимость GD01, которая делает его недоступным для обычных жителей Китая. Предполагается, что конечная серийная версия может получить другую цену, которая будет зависеть от характеристик.

Unitree Robotics – это китайская компания, основанная в 2016 году. Сегодня она является одним из мировых лидеров в разработке и производстве доступных четвероногих (робособак) и человекоподобных роботов-гуманоидов.

Как сообщил один из источников, знакомых с ситуацией, в прошлом году компания Unitree Robotics поставила более 5 500 гуманоидных роботов.

Антропоморфные роботы – другие новости

Недавно УНИАН писал, что в прошлом году мировые поставки человекоподобных роботов превысили 14,5 тысячи единиц. По состоянию на 2025 год на Китай приходится около 90% всех продаж в этом сегменте. Первое место занимает Unitree, а сразу за ней следует еще одна китайская компания – AgiBot.

Ранее Илон Маск сделал прогноз, согласно которому к 2040 году количество гуманоидных роботов превысит численность людей. В то же время сегодня компания Tesla внедряет эту технологию значительно медленнее, чем китайские конкуренты. В 2025 году производитель поставил лишь 150 роботов модели Tesla Optimus.

Напомним, недавно Украина получила гуманоидных роботов Phantom для проведения испытаний.

Ожидается, что их будут использовать для поддержки разведки на передовой. В то же время американская компания Foundation готовит этих роботов и к потенциальному применению в боевых условиях в интересах американской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: