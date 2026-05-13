Силы обороны не покидают Покровск, но могут выйти из Мирнограда, – СМИ

Силы обороны удерживают Покровск, в Мирнограде допускают более сложный сценарий.

Силы обороны Украины не получали задания покидать Покровск, где украинские военные продолжают удерживать позиции в северной части города. В то же время в Мирнограде ситуация значительно сложнее, и там может рассматриваться контролируемый отход, пишет"РБК-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на Покровском направлении.

По словам собеседника, российские войска рассматривают Покровск как район накопления личного состава и подтягивают туда резервы.

"Для врага Покровск сейчас играет роль накопителя живой силы, они стягивают туда дополнительные резервы. Для ВСУ задача – ведение позиционной обороны, никто оттуда выходить пока не собирается", – отметил источник.

В Мирнограде, по словам собеседника, украинские подразделения присутствуют, однако обстановка там более напряженная:

"Там ситуация значительно сложнее, поэтому может иметь место контролируемый отход".

Источник также отмечает, что интенсивность боевых действий остается высокой, в частности даже в периоды так называемого "перемирия" 9–11 мая. В то же время, по его словам, российские войска сократили количество применений управляемых авиабомб по сравнению с прошлым годом, но авиация остается одним из ключевых факторов давления.

"В целом в эти дни немного спала интенсивность обмена артиллерийскими ударами. Но ключевую роль играют ВВС противника, в этом компоненте они нам очень досаждают", – отметил источник.

Отдельно собеседник подчеркнул, что одной из главных проблем для украинских подразделений в районе Покровска остается логистика, в частности эвакуация раненых.

"Помогают НРК, иногда приходится придумывать сложные схемы, чтобы вывезти раненых", – пояснил источник.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска не прекращают попыток захватить всю Покровско-Мирноградскую агломерацию. Сейчас враг стремится вытеснить подразделения Сил обороны Украины из северных районов Покровска Донецкой области.

Для этого враг сейчас пытается сосредоточить свои силы, в том числе бронетехнику, танки и личный состав, на юге агломерации, на юге города Покровск.

