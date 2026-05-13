Пространство магии и детских мечтаний: иллюзионисты Magic Brothers встретились с детьми Героев

В рамках социального проекта "Исполни мечту" от 1+1 media состоялась встреча с иллюзионистами Magic Brothers для подопечных фонда "Дети Героев", которые потеряли родителей в результате войны.

Недавно девять подопечных фонда "Дети Героев" смогли познакомиться со своими любимыми артистами – участниками проекта Magic Brothers – Артуром и Дмитрием Томашевскими.

Каждый ребенок, принявший участие во встрече, уже пережил страшное испытание – потерю родителей, защищавших Украину от врага. Кроме того, некоторые семьи были вынуждены эвакуироваться из родных домов в Запорожской и Донецкой областях из-за российской агрессии. Команда социального проекта "Исполни мечту" стремилась подарить детям возможность ненадолго вернуться к беззаботному детству.

В рамках пространства "Парк Чудо-животных" – места, где оживают мечты – детей ждала теплая встреча с самыми известными иллюзионистами страны, а также активности от команды парка. Так, братья Артур и Дмитрий Томашевские подготовили для подопечных интерактивную программу. Вместе они учились фокусам и испытали на себе магию, а дополнением дня стали подарки от телеканала ПЛЮСПЛЮС и партнерской платформы Киевстар ТВ.

"Вера в чудеса должна быть везде и не зависеть от времени года или конкретного дня. К тому же и магия не нуждается в переводе, ведь наша цель остается единой – дарить настоящие эмоции чуда как детям, так и взрослым", – отмечают братья Томашевские.

Подробнее о событии – смотрите в сюжете ТСН по ссылке. А также в видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook.

К слову, посетить "Парк чудесных животных" могут все желающие бесплатно в разных регионах, ведь гигантские инсталляции уже направляются к зрителям, чтобы раскрыть настоящий мир сказки, искренних эмоций и незабываемых впечатлений. В частности, 16 и 17 мая присоединиться к мероприятиям можно в Житомире, 23 и 24 мая – в Черкассах, 30 и 31 мая – в Жмеринке, с 6 по 7 июня – в Борисполе, а 13 и 14 июня – в Смиле. Дополнительная информация доступна здесь.

