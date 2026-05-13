Украинские дроны заставили российскую нефтяную логистику работать в режиме постоянного стресса. Теперь Кремль пытается ответить не только ПВО или ремонтными работами, но и политической ловушкой: увязать украинские удары по российским портам с риском бензинового кризиса в Берлине.

На первый взгляд, это звучит как слишком сложная комбинация: украинские дроны наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре, Россия останавливает или перенаправляет казахскую нефть, НПЗ в немецком Шведте теряет часть сырья, Берлин и Бранденбург начинают нервничать, а пророссийские силы в ФРГ получают новый аргумент против санкций и поддержки Украины. Но именно так сегодня выглядит новое измерение энергетической войны.

Речь идет не только о нефти. Речь идет о попытке Кремля превратить собственную уязвимость – удары по Усть-Луге, Новороссийску, "Дружбе" и другой инфраструктуре – в политический рычаг против Украины.

Ключевой узел этой истории – НПЗ PCK Schwedt в земле Бранденбург – один из важнейших нефтеперерабатывающих заводов Германии. Он обеспечивает большую часть топлива для Берлина, Бранденбурга и части восточной Германии. В немецких и западных оценках часто фигурирует цифра: до 90% топлива для Берлина и Бранденбурга связано именно со Schwedt.

До полномасштабной войны завод исторически был "заточен" под российскую нефть, которая поступала по трубопроводу "Дружба". После 2022 года Берлин формально отказался от российской нефти, но часть новой схемы все равно оставалась привязанной к российской инфраструктуре: в Шведт начала поступать казахстанская нефть, которая шла по той же "Дружбе" через территорию РФ. То есть на бумаге это уже не российское сырье, но физически маршрут все равно проходит через Россию.

И именно здесь Кремль нажал на болевую точку.

С 1 мая 2026 года Россия заявила о прекращении транзита казахской нефти в Германию по "Дружбе". Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил это туманной формулой о "технических возможностях". Но цифры показывают, почему это важно.

В 2025 году Казахстан поставил в Германию через "Дружбу" 2,146 млн тонн нефти, или примерно 43 тыс. баррелей в сутки.

В первом квартале 2026 года – еще 730 тыс. тонн. Для Schwedt это около 17% годовой сырьевой базы.

Формально это не обвал. Но для завода, который и так работает не на полную мощность, это серьезный удар. В мае власти Бранденбурга заявили, что поставки для PCK обеспечены примерно на 80% мощности. До этого речь шла о примерно 85%. То есть Шведт не останавливается, но запас прочности уменьшается.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке пытается не допустить паники. После заседания кризисной группы он заявил, что загрузка PCK "остается стабильной", поставки на май обеспечены до 80%, а рабочие места защищены. Это важно не только экономически, но и политически: в Шведте более 1000 работников, а вокруг завода держится целый локальный промышленный кластер. Именно поэтому федеральное правительство продлило гарантии занятости для работников PCK до конца 2026 года.

План официального Берлина и Бранденбурга состоит из трех частей: Гданьск, Росток, юридическая отвязка от "Роснефти".

Первое направление – польский порт Гданьск.

Идея проста: танкеры доставляют нефть по морю в Польшу, далее она может идти по трубопроводной системе в Германию. Польский оператор PERN подтверждал техническую возможность помочь с альтернативными поставками. Но Варшава не дает безусловных гарантий: дополнительные объемы зависят от операционных, логистических и рыночных факторов. Другими словами, "можем помочь" не означает "можем полностью заменить стабильную трубу".

Второе направление – Росток. Это немецкий балтийский маршрут: танкеры заходят в порт Росток, далее сырье идет по трубопроводу в Шведт.

Проблема в том, что этот трубопровод исторически не был рассчитан на полное замещение "Дружбы". Поэтому PCK еще ранее просил около 400 млн евро государственной поддержки на модернизацию трубопровода Росток–Шведт.

Этот проект должен увеличить пропускную способность и сделать завод менее зависимым от российских маршрутов, но это не быстрое решение.

Третье направление – самое болезненное: "Роснефть". Российская компания юридически до сих пор владеет 54,17% PCK Schwedt, хотя после 2022 года завод находится под фактическим контролем немецкого государства. "Роснефть" продолжает судиться с правительством ФРГ: новый иск был подан в марте 2026 года, а 6 мая об этом сообщило агентство Reuters. Это создает "подвешенный" статус собственности, блокирует инвестиции и затрудняет продажу долей других акционеров, в частности Shell.

Ситуация опасна: технически альтернативы есть, но они дороже, сложнее и политически уязвимы. Трубопровод обеспечивает стабильный поток. Морская логистика через Гданьск или Росток означает фрахт, страхование, портовую перевалку, конкуренцию за танкеры, другие сорта нефти и необходимость адаптировать завод. А Шведт исторически был настроен именно под определенное качество сырья.

На этом Кремль и может строить расчет.

Цепочка выглядит так: Украина наносит удар по российской нефтяной инфраструктуре – Россия заявляет о "технических" проблемах с транзитом казахской нефти – Шведт теряет 17% сырья - Берлин и Бранденбург нервничают из-за топлива, рабочих мест и цен - к "игре" присоединяются AfD и BSW - федеральное правительство испытывает внутреннее давление - Москва ожидает, что Германия начнет неформально просить Украину быть "осторожнее" с ударами по нефтяной логистике…

Конечно, официальный Берлин этого не делает. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе говорит о безопасности поставок, стабилизации Шведта и альтернативных маршрутах, а не о давлении на Киев. Но другая, более лояльная к РФ, часть немецкой политики уже играет в противоположном направлении.

Например, AfD продвигает старый тезис: санкции вредят Германии больше, чем России, а энергетический разрыв с Москвой был ошибкой. Для них Шведт – идеальный кейс: восточная Германия, промышленные рабочие места, страх перед ценами на топливо, недоверие к Берлину и усталость от войны. Их посыл прост: "смотрите, поддержка Украины и санкции создают проблемы для обычных немцев".

Для Кремля это удобно: даже если федеральное правительство не повторяет российские тезисы, их могут раздувать внутренние немецкие оппоненты.

В этой схеме Казахстан становится третьим заложником. С одной стороны, Астана продает не российскую, а собственную нефть. С другой – основные маршруты экспорта все еще проходят через российскую территорию или российскую инфраструктуру: "Дружба", CPC, Новороссийск, частично Усть-Луга.

Казахстану нужны Германия и ЕС как рынки, но он не может полностью и быстро выйти из российской транзитной зависимости. Именно поэтому Москва может использовать казахскую нефть как "невинный" инструмент давления: формально она не сокращает собственный экспорт, а лишь ссылается на технические проблемы транзита.

Но может ли Кремль реально заставить Украину прекратить удары по Усть-Луге из-за риска бензинового кризиса в Берлине?

Напрямую, почти наверняка, нет. Украина наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре не для того, чтобы послать политический сигнал, а потому, что это часть военной экономики РФ. Нефть финансирует войну, обеспечивает бюджет, логистику, валютные поступления и способность Кремля продолжать агрессию. Усть-Луга, Новороссийск, Приморск, нефтебазы, НПЗ и трубопроводные узлы – это не "гражданская абстракция", а элементы энергетической машины войны. Но Кремль может поступить иначе: повысить дипломатическую цену таких ударов. Не запретить Украине наносить удары, а создать вокруг каждого удара политический шум: "это вредит не России, а Берлину", "это бьет по Казахстану", "это создает риски для европейского рынка", "это поднимет цены на топливо для немцев".

Именно в этом и заключается ловушка.

И здесь ключевой вопрос уже не к Украине. Вопрос к Германии: почему через четыре года после начала полномасштабной войны РФ до сих пор имеет рычаги влияния на топливо для Берлина?

Если ответ ФРГ будет "нажать на Украину", это будет означать, что Кремль достиг цели (но на сегодняшний день такой сценарий выглядит маловероятным).

Если же ответ будет "достроить Гданьск, Росток, модернизировать Шведт и окончательно убрать "Роснефть"", тогда российская энергетическая ловушка провалится, а зависимость Европы от российского ископаемого топлива еще больше снизится (что станет стратегической выгодой для Украины).