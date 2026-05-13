Одна из европейских стран вводит ограничения из-за нашествия туристов: что изменится

Этим летом планируется запретить установку шезлонгов на более чем 250 пляжах.

Когда речь заходит о солнечных европейских курортах, на ум обычно сразу приходит Греция. Как пишет TimeOut, именно это популярное направление вводит новые правила для борьбы с чрезмерным туризмом.

В статье говорится, что страна насчитывает около 6 тысяч островов и более 13 тысяч километров средиземноморского побережья, поэтому уже много лет остается одним из самых популярных мест для летнего пляжного отдыха и путешествий к историческим достопримечательностям Афин, Дельф и полуострова Пелопоннес.

Впрочем, как и многие другие туристические страны Европы, Греция все сильнее ощущает последствия собственной популярности. Из-за этого власти страны решили усилить контроль над развитием туризма.

Министры окружающей среды, энергетики и туризма Греции Ставрос Папаставру и Ольга Кефалоянни представили новую "Специальную пространственную программу", которая должна изменить подход к туристической застройке и развитию инфраструктуры.

В заявлении правительства отмечается, что главная цель – переход к модели развития, которая будет сочетать качественный туризм и устойчивый подход с уважением к природе и особенностям каждого региона.

В рамках нового плана все регионы Греции будут разделены на пять категорий: зоны с чрезмерной туристической нагрузкой, территории с потенциалом для развития, специальные охранные зоны, островные направления и материковые регионы.

В зависимости от категории власти будут вводить различные ограничения для защиты окружающей среды. Как объясняет Euronews, это могут быть лимиты на количество туристических мест на отдельных островах или же запрет на строительство ближе чем в 25 метрах от береговой линии.

Кроме того, план предусматривает усиленную защиту исторических памятников и археологических объектов, которые являются важной частью культурного наследия Греции.

Часть ограничений в стране уже действует. Так, введенные в 2023 году ограничения на посещение афинского Акрополя остаются в силе – туристы должны заранее бронировать время посещения.

Также этим летом в Греции планируют запретить установку шезлонгов более чем на 250 пляжах.

В то же время власти подчеркивают: страна не стремится отказываться от туризма, а лишь хочет лучше контролировать его развитие и сделать его более сбалансированным.

