США отправили в Украину военных, чтобы перенять опыт работы с дронами, – Хегсет

Опыт ВСУ, как в наступательных, так и в оборонительных действиях, изучается и внедряется американской армией.

Американские военные были отправлены в Украину с целью освоения применения беспилотных технологий на поле боя и внедрения этого опыта в армии США. Об этом во время слушаний в Сенате США сказал министр обороны США Пит Хагсет.

Таким образом глава Пентагона ответил на вопрос сенатора-республиканца Митча Макконнелла о том, существуют ли запреты для высокопоставленных чиновников США ездить в Украину.

В этом вопросе сенатор сослался на слова министра армии США Дэна Дрисколла о том, что Украина – это "Кремниевая долина военного дела".

Как отметил Хегсет, в Украину было отправлено много высокопоставленных чиновников, и благодаря этому удалось многому научиться.

"На самом деле я лично одобрил направление туда дополнительного персонала для обучения на поле боя с использованием дронов – как для наступления, так и для обороны, – чтобы убедиться, что мы усваиваем все возможные уроки из этого конфликта и внедряем их в режиме реального времени в то, как мы защищаемся и переходим в наступление в эпоху, когда требуется доминирование дронов. И именно поэтому в этом бюджете столько средств на инициативу "Доминирование дронов", чтобы усвоить уроки, полученные в Украине и на других полях сражений, и обеспечить их как можно более быстрое применение во всех боевых силах", – подчеркнул он.

Новое оборонное соглашение

Как сообщал УНИАН, правительства Соединенных Штатов и Украины разработали проект меморандума с определением условий потенциального нового оборонного соглашения между странами. Это соглашение должно позволить Украине экспортировать в США военные технологии и производить дроны на совместных предприятиях с американскими компаниями.

