Непогода накрывает Украину: синоптики объявили I уровень опасности (карта)

Сегодня в ряде областей ожидаются грозы и сильный ветер.

В Украине на сегодня, 13 мая, объявили повышенный уровень опасности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем в центральных (кроме Винницкой) и южных областях ожидаются грозы.

Также в указанных областях местами будут шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды Укргидрометцентр объявил I уровень опасности, желтый.

13 мая активный холодный фронт принесет в Украину нестабильную погоду с дождями различной интенсивности, местами грозами и шквалами на большей части территории. Сегодня днем этот фронт будет пролегать от Балтийского до Черного моря через северные, центральные и южные области нашей страны. Вне его влияния будут находиться уже большинство западных областей. За фронтом будет распространяться прохладный воздух. Давление и влажность будут подвергаться колебаниям.

Днем 13 мая в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме большинства западных областей, пройдут умеренные дожди. В большинстве центральных и южных областей ожидаются грозы, местами значительные дожди и кое-где шквалы 15-20 м/с.

Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях +13°...+18°, на остальной территории +17°...+22°.

