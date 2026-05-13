Редкое фото: ВМС США раскрыли локацию подлодки, которая может нести ядерку, - BI

Шестой флот ВМС США обнародовал фотографию атомной подводной лодки класса Ohio, оснащенной баллистическими ракетами, которая пришвартовалась в Гибралтаре, сообщает Business Insider.

В сообщении отмечалось, что визит неназванной подводной лодки на британскую территорию у побережья Испании "демонстрирует возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО".

"Хотя в заявлении ВМС не упоминались Иран или текущий конфликт в регионе, появление так называемого "бумера" – подводной лодки, способной нести ядерные ракеты Trident II – в Средиземном море происходит на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке", – пишет портал.

Как отмечается, США в настоящее время блокируют иранские порты, в то время как силы противника наносят удары по американским военным и коммерческим судам.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном "находится на грани срыва". Он назвал последнее предложение Тегерана "мусором", а еще в начале апреля пригрозил, что "начнется настоящий ад", если Иран не откроет Ормузский пролив, который фактически остается заблокированным.

Министр обороны США Пит Хагсет во время слушаний в Конгрессе во вторник заявил, что у Вашингтона есть планы как для эскалации, так и для деэскалации ситуации в зависимости от обстоятельств.

На вооружении ВМС США находятся 14 атомных подводных лодок класса Ohio с баллистическими ракетами. Каждая из них может нести до 20 ракет Trident II D5, говорится в статье. По данным Naval Sea Systems Command, эти подводные лодки "специально созданы для длительных патрулирований в рамках ядерного сдерживания". Каждая ракета Trident способна нести до восьми ядерных боеголовок.

Именно эти подводные лодки являются морской составляющей американской ядерной триады наряду со стратегическими бомбардировщиками и межконтинентальными баллистическими ракетами шахтного базирования, подчеркивает Business Insider.

Главная задача таких подводных лодок – оставаться незаметными в течение нескольких месяцев, сохраняя готовность в случае необходимости нанести ответный ядерный удар. Их выживаемость обеспечивается не броней или скоростью, а скрытностью и строгой секретностью операций, из-за чего местонахождение лодок обычно не раскрывается.

Именно поэтому информация о расположении подводных ракетоносцев, особенно во время боевого патрулирования, является одной из самых засекреченных в США. В то же время пребывание лодки в порту считается менее чувствительным с точки зрения безопасности.

Перемещения ударных атомных подводных лодок и подводных лодок с крылатыми ракетами не имеют такого уровня секретности из-за особой роли "бумеров" в ядерной стратегии США.

В июле 2025 года атомная ударная подводная лодка USS Newport News совершила публичный визит в Исландию – впервые в истории американская атомная подводная лодка такого типа посетила страну. Это произошло на фоне обеспокоенности активностью российских военных в Арктике.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манш тогда заявил Business Insider, что визит подводной лодки является "важным стратегическим сигналом для противников относительно присутствия США в регионе".

В июне 2024 года американская подводная лодка с баллистическими ракетами всплыла у побережья Норвегии на фоне напряженности с Россией, хотя ВМС США тогда не объяснили цель этого шага.

Еще раньше, в ноябре 2023 года, во время войны Израиля с ХАМАС и эскалации на Ближнем Востоке Центральное командование США опубликовало фото подводной лодки класса "Огайо" с крылатыми ракетами, которая в надводном положении направлялась к Красному морю. Этот шаг был воспринят как сигнал поддержки Израиля и демонстрация силы, направленная против Ирана и группировки "Хезболла" в Ливане.

В Пентагоне переадресовали запрос Business Insider относительно появления подводной лодки в Гибралтаре в ВМС США, однако военные пока не предоставили официальных комментариев относительно цели этой демонстрации, говорится в статье.

Напряженность вокруг Ближнего Востока

Напомним, Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по территории Ирана на фоне масштабной войны на Ближнем Востоке. По данным источников, это первый известный случай, когда саудовские военные непосредственно нанесли удары по иранской территории. По словам западных чиновников, атаки ВВС Саудовской Аравии произошли в конце марта и были "ударами глаз за глаз" после атак Ирана по территории королевства. В то же время саудовская сторона официально не подтвердила проведение операции, а МИД Ирана не ответил на запросы журналистов.

