Он заявил, что США планируют выкупить "Северные потоки" у европейцев, чтобы восстановить их и "диктовать собственные цены на газ".

США хотят контролировать транзит газа через Украину, а также хотят выкупить у европейцев их часть "Северных потоков" и восстановить их. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT India.

Так, Лавров заявил, что администрация Трампа уже сама, а не в рамках наследия Байдена стремится экономически "наказывать" Россию.

Он обвинил США в том, что они "не скрывают желание контроля над транзитом газа через Украину".

Он также заявил, что США планируют выкупить газопроводы "Северные потоки" у европейцев за бесценок, чтобы восстановить их и "диктовать собственные цены на газ". Также он обвинил США в попытке установить контроль над сотрудничеством в нефтяной сфере, которое Венесуэла раньше вела с "Роснефтью".

Также Лавров сообщил, что сейчас "никакие совместные проекты России и США не реализуются, несмотря на верные слова".

Лавров также добавил, что Запад сейчас пытается запретить российский газ и нефть, преследуя лишь цель "наказать" Москву. При этом он заявил, что якобы "РФ никогда никого не наказывает и всегда добросовестно относится к обязанностям".

Россия и США в войне в Украине

Ранее NYT писал, что Россия начала целенаправленно наносить удары по объектам крупных американских компаний в Украине, однако администрация Дональда Трампа игнорирует эти атаки. С прошлого лета целью российских ударов стали объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, производителем снеков Mondelez (бренды Milka, Oreo, Toblerone, "Люкс") и табачным гигантом Philip Morris, зерновым трейдером Cargill.

Представители бизнеса считают, что считают, что цель России - отпугнуть американские инвестиции как раз в тот момент, когда Киев пытается углубить деловые связи с торгующим Белым домом.

