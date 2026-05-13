РФ целенаправленно выжигает американский бизнес в Украине, а Белый дом закрывает на это глаза, – NYT

Оккупанты развернули масштабную и целенаправленную кампанию по уничтожению активов США на территории Украины. Под ударами оказались заводы и склады таких гигантов, как Coca-Cola, Cargill, Boeing и Mondelez. Однако администрация Дональда Трампа отвечает на это откровенным игнорированием, что вызывает шок среди дипломатов и бизнеса. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

Как отмечают журналисты, с лета прошлого года и особенно в начале 2026-го атаки приобрели системный характер. Россия больше не бьет "вслепую" – она сознательно целит по американским инвестициям.

"Семь дронов за три минуты": как уничтожают заводы США

Издание описывает показательный инцидент, произошедший в середине апреля на юге Украины. Российские беспилотники один за другим влетели в огромный зерновой терминал, принадлежащий американскому аграрному гиганту Cargill. На видео, снятом водителем грузовика (его верифицировала NYT), зафиксирован прилет семи дронов-камикадзе всего за три минуты. "Это безумие", – в шоке повторяет водитель за кадром.

Как отмечает издание, это лишь верхушка айсберга. За последнее время российские ракеты и дроны атаковали:

завод по производству электроники американской компании Flex в Мукачево (в сотнях километров от фронта);

киевский офис авиастроительной корпорации Boeing;

мощности по производству снеков Mondelez и табачную фабрику Philip Morris;

завод Coca-Cola под Киевом (его атаковали дронами как минимум трижды, причем один из ударов пришелся на солнечную электростанцию предприятия, которые РФ обычно не трогает).

Большинство корпораций пытаются скрывать факты ударов, опасаясь паники среди инвесторов и страховщиков.

Двойные стандарты Трампа

Пока Путин методично уничтожает американские активы, реакция администрации Дональда Трампа остается "приглушенной". Как отмечают источники NYT, Белый дом не осудил ни одну из атак. В ответ на предупреждения дипломатов и бизнеса реакция Вашингтона свелась к простому "выражению обеспокоенности".

Представитель Госдепа вообще отличился скандальным заявлением, сообщив, что Вашингтон "призвал обе стороны воздерживаться от нападок на деловые интересы США".

Такая позиция вызывает возмущение из-за откровенных двойных стандартов. Посол Украины в США Ольга Стефанишина указывает на разительный контраст: Вашингтон жестко требует от Киева не наносить удары по российскому черноморскому нефтяному терминалу, через который идет казахстанская нефть (поскольку там есть доля США). Но в то же время закрывает глаза на то, как российские ракеты разносят американские заводы в Украине.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая посетила Украину и общалась с представителями бизнеса, прямо заявила:

"Слушая их, становится понятно – они уверены, что по ним бьют намеренно. Реакция же администрации Трампа – это молчание. Ничего".

Зачем это Путину?

По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Энди Гундера, цель россиян очевидна:

"Они запускают эти ракеты и дроны в надежде, что они остановят приход американского бизнеса в Украину".

Эксперты связывают эскалацию с тем, что Киев и Вашингтон начали активно углублять экономические связи (в частности, в сфере добычи лития и инвестиций в энергетику). Россия пытается сорвать этот процесс, искусственно превращая американские предприятия в "неприемлемый риск".

Бывший заместитель министра экономики Украины Александр Романишин предупреждает: молчание Белого дома – это угроза не только для Украины, но и для самих США.

"Либо Вашингтон посылает надежный сигнал, что американский бизнес будет защищен, либо он молчаливо соглашается с прецедентом, который очень внимательно изучат другие авторитарные режимы: вы можете атаковать компании, связанные с США, за рубежом, и столкнетесь лишь с риторической озабоченностью", – резюмировал он.

Вас также могут заинтересовать новости: