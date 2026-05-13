Беларусь не спешит предоставлять РФ свое воздушное пространство, – 'Флеш'

Вместо этого россияне вынуждены направлять БПЛА через украинскую территорию, рискуя их сбиванием.

Во время дневной атаки 13 мая россияне не решились пересечь воздушное пространство Беларуси своими дронами. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

"Интересное наблюдение. Сотни "Шахедов" могли бы пролететь над Беларусью на небольшом участке. Вместо этого они огибают границу РБ. Для врага это лишние риски быть сбитыми, лишнее время полета, лишние сложности программирования маршрута. Это свидетельствует о том, что РБ не спешит предоставлять РФ свое воздушное пространство даже на несколько километров", – написал "Флеш".

Что этому предшествовало

Напомним, днем 13 мая российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В ряде регионов страны объявили воздушную тревогу. Взрывы в результате работы ПВО слышали, в частности, жители Киева.

Незадолго до этого глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российские оккупанты готовятся нанести массированный удар по Украине. Он тогда отмечал, что кроме "Шахедов", российские захватчики также планируют использовать ракеты для атак по Украине.

