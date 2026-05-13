В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро на среду

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 13 мая, снизился на 5 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 52,08 гривни.

Нацбанк установил на 13 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 44,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 52 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,40 гривни за евро.

