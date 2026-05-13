Дроны атаковали ключевой порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар (видео)

Сегодня ночью несколько регионов России подверглись атаке дронов. В Краснодарском крае пострадал важный порт.

Так, по данным оперштаба РФ, в станице Тамань Краснодарского края в нескольких местах обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек. Кроме того, сообщается об атаке на предприятие в поселке Волна Темрюкского района. На территории предприятия произошло возгорание оборудования.

Там расположен один из ключевых логистических объектов российского топливно-энергетического комплекса на Черном море – терминал компании "Таманьнефтегаз", работающий в порту Тамань вблизи мыса Железный Рог.

Телеграм-каналы пишут, что после ночной атаки вспыхнул пожар в районе резервуарного парка "Таманьнефтегаз". Сервис NASA FIRMS подтверждает, что пожар вспыхнул непосредственно на территории порта, а именно в нефтетопливных резервуарах возле железнодорожных путей.

Это один из ключевых хабов РФ для экспорта энергоресурсов после частичной перегрузки потоков из Новороссийска. Через этот терминал проходят значительные объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, обеспечивающие финансирование российской военной машины.

Мощность терминала достигает около 19,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Резервуарный парк объекта для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа имеет общий объем более 1 млн кубических метров.

Кроме того, утром дроны атаковали промышленный объект в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, во время работы российских средств противовоздушной обороны и РЭБ обломки некоторых дронов упали на территорию предприятия. Никаких других подробностей о последствиях удара пока нет.

в ночь на 5 мая украинские беспилотники нанесли удары по трем ключевым установкам первичной переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши, а также по резервуару с топливом на расположенной рядом нефтеперекачивающей станции.

Ранее УНИАН писал, что восстановление нефтеперерабатывающего завода в Туапсе может обойтись Кремлю в около 5 млрд долларов. А в результате украинского удара по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь" были уничтожены все резервуары, в каждом из которых находилось по 314 тысяч баррелей нефти/нефтепродуктов.В целом, серия украинских ударов по энергетической инфраструктуре РФ в конце марта и начале апреля привела к потерям России примерно в 2,2 миллиарда долларов недополученных доходов.

