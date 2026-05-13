Известная синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Температура немного повысится, но дожди продолжатся.

В последнее время погода в Украине снова ухудшилась. Холодный фронт принес в нашу страну дожди с грозами и похолоданием, однако уже в конце недели температура должна несколько повыситься. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"На выходных в Украине будет теплее, однако не без дождей", – рассказала она.

Сегодня же, по ее данным, днем в большинстве областей будет всего +11°...+16°. Тепло +19°...+24° задержится только на востоке и юго-востоке.

По всей стране, за исключением западных областей, активизируются дожди, а ветер будет порывистым.

Погода в Украине ухудшается - прогноз Укргидрометцентра

В ближайшие дни в Украине ожидается переменчивая погода – дожди, грозы и постепенное понижение температуры. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Причиной нестабильных погодных условий стал активный атмосферный фронт, который 12 мая пришел в нашу страну из Западной Европы и медленно движется на восток.

Уже сегодня, 13 мая, он простирается от Балтийского до Черного моря и охватит большинство регионов страны, за исключением западных и северо-восточных областей.

В четверг, 14 мая, вне зоны влияния фронта останутся запад Украины, а также Житомирская, Винницкая и Одесская области.

Синоптики отмечают, что южный ветер сменится на северо-западный, из-за чего будет поступать более холодный воздух. Также ожидаются колебания атмосферного давления и влажности.

В ночные часы температура составит от +5° до +13°, днем – от +16° до +23°. В середине недели воздух по всей стране охладится до +12°...+19°.

