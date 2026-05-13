Что на самом деле означает буква 'L' на коробке автомат: водители зря ее боятся

Когда автомобилю трудно подняться на высокий подъем, эта передача обеспечивает дополнительную мощность.

Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач ежедневно видят на селекторе отметку "L", однако никогда ею не пользуются или включают ее лишь случайно. На самом деле этот режим имеет конкретное практическое назначение, которое становится незаменимым в определенных дорожных условиях, сообщает SlashGear.

"L" – это режим низкой передачи. Когда вы его включаете, машина перестает переключаться на высокие скорости и "тянет" на низких. Это дает авто больше силы, но не позволяет разгоняться слишком быстро.

В более новых машинах вместо этой буквы часто ставят кнопки "+" и "-" или спортивный режим, где водитель сам управляет процессом.

По данным экспертов издания CarFax, этот режим незаменим в трех случаях:

Крутые подъемы – когда машине трудно выехать на высокую гору, низкая передача добавляет мощности.

Затяжные спуски – вместо того, чтобы постоянно давить на тормоза и перегревать их, можно просто включить режим "L". Тогда двигатель сам будет удерживать машину, и она не разгонится сверх меры.

Тяжелые грузы – когда вы буксируете другую машину или прицеп, этот режим поможет двигателю не перегружаться.

В современных гибридах и электромобилях такую букву уже почти не встретишь. Там за все отвечает умная электроника и мощные электродвигатели, которые сами знают, когда прибавить силы.

Ранее УНИАН писал о значении буквы D в "механике".В автоматических коробках передач "D" означает движение вперед. В то же время в механической коробке передач этот символ сообщает водителю о чем-то более техническом. Отмечается, что эта передача прекрасно подходит для длинных маршрутов. Водитель чувствует больший комфорт, а автомобиль ведет себя предсказуемо.

