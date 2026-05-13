Помидоры, которые растут в теплице, могут стать мишенью грибка уже в мае-июне.

Как правило, вершинная гниль томатов проявляется в июле, когда начинается активное нарастание плодов. Однако при благоприятных условиях, и если растения находятся в теплице, такое может произойти и в конце весны-начале лета. Узнайте, какое есть эффективное средство от вершинной гнили томатов, как проявляется заболевание и что нужно делать, чтобы спасти урожай.

Чем обработать землю от вершинной гнили и откуда берется грибок

Важно понимать, что вершинная гниль - это не инфекционное заболевание, но если оно начнет поражать плоды, их останется только выбросить. Причин возникновения и развития такого недуга может быть несколько:

нарушение правил полива - чередование периодов засухи с чрезмерным увлажнением;

резкие перепады температуры или жара, при которой помидоры плохо усваивают кальций;

нехватка кальция;

повышенная кислотность почвы.

Вершинная гниль томатов видна сразу - сначала на верхушке плодов появляются пятна светло-желтого цвета, и если ничего не предпринимать, они будут увеличиваться в размерах, полностью покрывая плод. В итоге помидор станет гнилым и непригодным в пищу. Лучшим удобрением против такой напасти опытные садоводы считают кальциевую селитру.

Как действует кальциевая селитра для томатов от вершинной гнили

Несмотря на то, что мы перечислили целых четыре причины развития такого заболевания на растениях, чаще всего оно появляется именно из-за недостатка кальция. Соответственно, кальциевая селитра от вершинной гнили - лучший вариант обеспечить саженцы необходимым им веществом. Желательно внести кальций прямо в почву перед тем как высаживать томаты, но если вы этого не сделали или хотите перестраховаться, можно обработать помидоры и сейчас.

Кальциевая селитра от вершинной гнили на томатах разбавляется в количестве 10 граммов на литр воды, затем этот раствор нужно перелить в пульверизатор и можно опрыскивать растения. Важно делать это после 6 часов вечера, когда солнце уже не так активно светит, чтобы не обжечь листья саженцев. Внекорневая подкормка томатов от вершинной гнили по такому методу делается раз в 10 дней.

Для того, чтобы внести удобрение под корень, можно приготовить другой раствор - 20 граммов кальциевой селитры на ведро воды, если помидоры здоровы, а если заболевание уже проявилось - 40 граммов на 10 л воды, поливать по литру на каждый куст.

ВАЖНО: обрабатывать под корень можно и больные, и здоровые растения, а вот опрыскивать - только те, на которых нет вершинной гнили.

