Китай уничтожает украинский орех: эксперт рассказал о новой технологии

Пекин постепенно вытесняет Киев из международной торговли.

Украина теряет экспортные рынки сбыта грецкого ореха из-за жесткой конкуренции – прежде всего со стороны Китая, где вывели новый продуктивный сорт плода. Об этом УНИАН сообщил владелец компании по производству оборудования для переработки орехов Gorihovod Андрей Лапа.

"Единственный враг, который представляет собой вызов для нашего рынка, – это китайский рынок. Потому что они вывели такой сорт ореха, который очень урожайный. У него очень высокий выход ядра, он очень легко шелушится. И они его производят в нереальных объемах", – говорит Лапа.

Украина традиционно была одним из главных поставщиков орехов в Европу, однако в течение уже нескольких сезонов теряет рынок из-за конкуренции со стороны США, Чили и Китая.

"Если в 2015 году Украина продавала вагон орехов за 20 тысяч долларов, и покупатели не перебирали – хороший он или плохой, а забирали весь, то сейчас Китай нарастил запасы своего ореха и может продавать", – сообщает Лапа.

Производитель отмечает, что у Украины остается главное преимущество – территориальная близость к европейскому рынку сбыта, поэтому за счет правильной бизнес-модели отечественный грецкий орех должен выдержать конкуренцию со стороны своего азиатского визави.

"За счет короткого логистического плеча Украина точно будет продавать свой орех в любом случае. Никуда он не пропадет", – выражает надежду Лапа.

