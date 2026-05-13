Приближается адская жара: температура поднимется до +48°

Ученые предупреждают о длительной волне экстремальной жары в странах Азии и Ближнего Востока. В некоторых регионах температура может достигать +48 градусов, а ночи не принесут прохлады.

Пока в Украине и ряде стран Европы похолодало, в других частях Северного полушария начинается самый жаркий период года. Синоптики прогнозируют продолжительную волну экстремальной жары, которая затронет Дальний и Ближний Восток, сообщает planeta.pl.

По данным метеорологов, в последние недели сильная жара уже наблюдается в странах Дальнего Востока. Перед началом сезона муссонов температура там продолжит расти, после чего раскалённые воздушные массы начнут смещаться в сторону Ближнего Востока.

Особенно тяжёлая ситуация складывается в Индии, где столбики термометров уже поднимались до +47 градусов. В ближайшее время жара распространится и на соседние регионы.

Согласно прогнозам, экстремально высокие температуры охватят территории от границы Индии и Пакистана до стран Ближнего Востока. Сильнее всего пострадают Иран, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман и часть Саудовской Аравии.

Во многих районах температура воздуха может превышать +40…+48 градусов даже в тени. Под прямыми солнечными лучами будет ещё жарче. Ночью ощутимого облегчения также не ожидается – температура нередко останется на уровне +25…+30 градусов.

Специалисты отмечают, что подобные погодные условия значительно осложнят повседневную жизнь и работу людей. Климатологи также предупреждают, что из-за глобального изменения климата периоды экстремальной жары в этих регионах будут становиться всё более частыми и продолжительными.

В Европе такие температуры пока редкость, однако количество жарких дней также постепенно увеличивается.

Когда в Украине станет теплее - прогноз

В последние дни в Украине стало прохладнее. Особенно это ощущается на запале старны, куда даже вернулись ночные заморозки. Синоптики говорят, что прохладная погода продлится еще несколько дней. Ожидается, что уже в конце недели, 17 мая, температура по всей старне повысится до летних +22°...+27°.

