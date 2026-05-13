Уже более 30%: почему в Польше налог на прибыль для местных компаний растет как на дорожжах

Отмечается, что фактическая ставка налога лишь увеличивается.

В Польше на протяжении многих лет бытует распространенное мнение, что предприятия облагаются 19%-ой ставкой налога на прибыль. Однако оказывается, что это не совсем так.

Польское издание pulsh пишет, что средняя эффективная налоговая ставка (ESP) для крупнейших компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже, в 2024 году составила 33%. Кроме того, налоговая ставка сейчас почти на 7 процентных пунктов выше среднего показателя за последнее десятилетие. Она также выше, чем в 2022 году (28%) и 2023 году (30%).

Партнер в департаменте консалтинга Grant Thornton Гжегож Шиш отметил, что средняя ESP в размере 33% – это не аномалия, а уровень, который закрепляется на протяжении многих лет, что плохо для владельцев компаний и акционеров.

При этом наблюдаются различия в уровне налогообложения между польскими и иностранными компаниями. В предыдущие годы компании с иностранным капиталом облагались более высокими налогами, однако в настоящее время ситуация изменилась.

Показатель эффективной налоговой ставки (ESP) для польских компаний вырос до 34% и на 3 процентных пункта превышает аналогичный показатель для иностранных компаний. Однако эксперты отмечают, что это изменение не является результатом внезапных мер по оптимизации со стороны иностранных компаний, а обусловлено особенностями и структурой польского рынка капитала.

