Синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется летнее тепло до +27°

Температура снова поднимется уже на этой неделе, но дожди продолжатся.

Прохладная погода в Украине продлится еще несколько дней. В ряде областей ночами даже ожидаются заморозки не только на почве, но и в воздухе. В то же время уже в конце текущей недели температура должна повыситься, однако дожди продолжатся. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 14 мая

В середине недели осадков в Украине не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 °С, на крайнем западе 0...+5 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-2 °С. Днем будет +16...+21 °С.

Погода 15 мая

Перед выходными, по данным синоптика, в Украине сохранится устойчивый характер погоды, без существенных осадков. Лишь в южных областях атмосферный фронт с Черного моря вызовет умеренные дожди. Ветер будет 5 – 10 м/с. Температура ночью +7…+12 °С, на крайнем западе +2…+7 °С. Днем по всей стране +18...+23 °С.

Погода 16 мая

Ночью в субботу дождливая погода будет в южных регионах, а днем осадки распространятся на большую часть территории Украины. Местами ожидаются грозы, возможен град и шквалы 15 – 20 м/с. Ветер 5 – 10 м/с. Температура ночью будет +7…+12 °С. Днем уже потеплеет до +21…+26 °С, только в юго-западных областях ожидается +16…+21 °С.

Погода 17 мая

В конце недели в большинстве регионов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В западных областях местами осадки могут быть значительными. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +8…+14 °С, а днем воздух уже прогреется до летних +22…+27 °С.

Погода сегодня – прогноз на 13 мая

В ряде областей 13 мая действует I уровень опасности из-за непогоды. По данным Укргидрометцентра, днем в центральных, кроме Винницкой, и южных областях ожидаются грозы. Кроме того, здесь будут местами шквалы 15-20 м/с.

