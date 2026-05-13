Эксперт назвал вероятные цели будущего массированного удара РФ

Попович призвал серьезно отнестись к предупреждениям о вражеской атаке.

Перемирие на фронте носило условный характер, а после его завершения Россия возобновила дальнобойные удары по Украине. Об этом военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире Radio NV.

"Фактически боевые действия на фронте не прекращались. И сразу, как только оно завершилось, полетели дроны. Они летали и прошлой ночью, они летали этой ночью. Этой ночью их было довольно много. Там надо посчитать", – сказал Попович.

Он призвал граждан серьезно отнестись к предупреждению о массированной комбинированной атаке РФ, которая готовится в ближайшие дни.

"Возможно, даже и следующей ночью она будет. Этого нельзя исключать, поскольку это абсолютно ясная тактика и стратегия российской армии. Они и дальше будут пытаться бить и ракетами, и дронами по объектам на территории Украины. Какие это будут объекты? Ну, вполне возможно, даже уже и перейдут к ударам по объектам водоканала", – добавил Попович.

РФ готовится к массированному удару: что известно

О том, что Россия готовится к массированной атаке уже в ближайшие дни, ранее предупреждал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также сообщал о фиксации передислокации тактической авиации и повышенной активности на аэродромах базирования России.

Игнат подчеркнул, что подобные признаки ранее уже предшествовали комбинированным атакам. Во время них враг использовал как беспилотники, так и ракетное вооружение.

