Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году: вы удивитесь

В 2026 году главным драйвером роста требований стали локальные ИИ-функции и более тяжелые приложения.

Эксперты GizmoChina ответили на вопрос, сколько оперативной памяти на самом деле нужно вашему телефону в 2026 году. Советы актуальны для пользователей устройств на Android, хотя владельцам iPhone тоже будет полезно.

Раньше выбор был прост: 4 гигабайта считались базовым уровнем, 6 ГБ – комфортным, 8 ГБ – "с запасом", а все, что выше, выглядело как переплата. Но на фоне роста ресурсоемких ИИ-функций, в 2026 году минимальная планка – 12 ГБ, утверждают эксперты.

Ключевым фактором называют анонс Google Gemini Intelligence – набора продвинутых ИИ‑функций, который может автоматически выполнять сложные многоэтапные действия в фоновом режиме. В их число входят умный диктофон, создание виджетов голосом и многошаговая автоматизация между приложениями. При этом все вычисления выполняются непосредственно на устройстве.

Причем требования здесь уже начинаются от 12 ГБ ОЗУ – это на 50% больше по сравнению с 8 ГБ, необходимыми для Apple Intelligence. Кроме того, смартфон должен быть оснащен мощным процессором уровня Snapdragon 8 Elite или Tensor G5, а также поддерживать Gemini Nano v3.

Проблема в том, что даже многие дорогостоящие флагманы 2025 года не подходят под новые требования. Например, у Pixel 9 Pro используется только Gemini Nano v2, поэтому полноценную поддержку новых ИИ-функций устройство не получит. Аналогичная ситуация касается Samsung S25, Samsung Z Fold 7 и OnePlus 13.

Под актуальные требования уже подходят модели нового поколения – Pixel 10, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy Z Fold 8, OnePlus 15, Xiaomi 15, vivo X300 и другие устройства, вышедшие в 2026 году.

У Apple ситуация проще: для работы Apple Intelligence достаточно 8 ГБ оперативной памяти, поэтому все модели начиная с iPhone 15 Pro уже совместимы с ИИ-функциями компании.

В итоге картина выглядит так: для повседневных задач хватит смартфона на Android с 8 ГБ ОЗУ. Однако если нужны современные ИИ-функции, придется смотреть на устройства с 12 ГБ оперативной памяти, флагманским чипсетом 2025–2026 годов и поддержкой Gemini Nano v3.

Ранее эксперты заявили, что в 2026 году смартфон должен иметь не менее 256 гигабайт встроенной памяти. По словам специалистов, столько памяти должно хватить для работы локальных ИИ-моделей.

Тормозящий Android-смартфон не обязательно означает, что пришло время дорогого апгрейда.

