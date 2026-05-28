Анонсирована мрачная новая часть Call of Duty – она выйдет этой осенью (видео)

Activision официально объявила о разработке новой части популярной серии шутеров Call of Duty с подзаголовком Modern Warfare 4. Предстоящий шутер выйдет уже 23 октября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Версии для PS4 и Xbox One на этот раз не будет.

Действие игры развернется вокруг конфликта Южной Кореи и КНДР. Кампания будет полноценной и разделена на три сюжетных акта. Среди героев, в Modern Warfare 4 вернутся Капитан Прайс, Валерия Гарза и многие другие.

По словам разработчиков, игроков ожидает одна из самых эмоциональных и мрачных кампаний в истории Modern Warfare. Помимо самой Южной Кореи, геймеры окажутся в масштабных сражениях в Корее, уличных боях в Нью-Йорке, погонях в Париже и других военных операциях.

Мультиплеер в этот раз делает акцент на более реалистичную стрельбу. В новой игре улучшат отдачу, звук, поведение пуль и движение оружия. Также заявлена новая система передвижения с расширенными возможностями преодоления препятствий и перемещения по вертикальным объектам.

В Modern Warfare 4 также появится режим DMZ – экстракшен-шутера, в котором игрокам нужно выполнять задания в опасных зонах, собирать ресурсы и эвакуироваться с добычей. По словам создателей, в режиме будет динамическая погода, модификаторы и особенная система, влияющая на дальнейшие вылазки.

Call of Duty: Modern Warfare 4 уже доступна для предварительного заказа на всех платформах. Стоимость базового издания составит 2449 грн.

Ранее Microsoft официально подтвердила, что Call of Duty больше не будут появляться в GamePass в день релиза и теперь интервал между выходом игры в ритейле и подписке составит один год.

Напомним, в декабре 2025 года в автокатастрофе погиб Винс Зампелла, автор Call of Duty и Battlefield 6.

