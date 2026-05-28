В 250 школах Украины появятся современные STEM-классы: проект запустили МОН совместно с ДТЭК и 'Метинвест' Ахметова

Министерство образования и науки Украины совместно с компаниями "Метинвест" и "ДТЭК" Рината Ахметова подписали меморандум о поддержке проекта Modern Learning Spaces, который предусматривает создание современных образовательных пространств в лицеях по всей Украине. Проект реализуется в рамках реформы старшей школы и призван способствовать развитию STEM-образования и подготовке будущих инженеров и технических специалистов.

В 2026 году МОН планирует направить на обустройство около 250 учебных заведений 1,9 млрд грн. Речь идет о создании современных лабораторий и кабинетов для естественных дисциплин и STEM-направлений.

Компании "Метинвест" и "ДТЭК" профинансировали работу специальной команды сопровождения проекта, которая будет помогать школам и общинам с ремонтом, установкой оборудования и запуском новых образовательных пространств. На это компании направили около 11 млн грн.

Видео дня

В "Метинвесте" заявили, что поддержка STEM-образования является частью системной работы по подготовке будущих кадров для промышленности и восстановления Украины. В "ДТЭК", в свою очередь, отметили, что поддержка STEM-образования – это инвестиция в человеческий капитал и будущее энергетической отрасли.

Ожидается, что к 1 сентября 2026 года 143 пилотных академических лицея начнут обучение в полностью обновленных современных пространствах. В конце 2026 года партнеры планируют представить первый публичный отчет с результатами проекта.

Modern Learning Spaces реализуется МОН в рамках программы Всемирного банка LEARN совместно с Фондом "Восточная Европа" и украинским бизнесом.

Вас также могут заинтересовать новости: