Россия устанавливает на 'Шахеды' средства РЭБ: Business Insider раскрыл цели оккупантов

Россия впервые применила такую тактику еще в прошлом году.

Россияне пытаются затруднить сбивание своих дальнобойных БПЛА типа "Шахед", устанавливая на них средства РЭБ для противодействия украинским дронам-перехватчикам. Об этом пишет Business Insider.

Журналисты подтвердили эту информацию, в частности, у Алексея Вискуба, первого заместителя министра обороны Украины. "Эти модифицированные дроны летают в нашей стране и пытаются подавить наши перехватные дроны", – сказал Вискуб.

По его словам, РФ устанавливает средства РЭБ на задней части дронов. В частности, такие устройства были обнаружены во время последних российских атак. В то же время Вискуб заявил, что эта разработка не является "суперинновацией России".

Как сообщил эксперт по дронам и советник Центра военно-морских анализов Самуэль Бендетт, Москва впервые начала устанавливать портативное оборудование для радиоэлектронной борьбы на беспилотных летательных аппаратах в прошлом году. По его словам, это стало ответом на то, что Украина резко увеличила количество дронов-перехватчиков.

"Результаты использования этой технологии пока неоднозначны, поскольку большинство таких попыток касалось легких беспилотников с фиксированным крылом, оснащенных этой технологией", – сказал Бендетт, добавив, что "вероятно, их было задействовано в недостаточном количестве, чтобы предотвратить растущую волну атак украинских перехватчиков".

Журналисты отмечают, что для противодействия российским "Шахедам" Силы обороны Украины используют дроны с небольшими боеголовками, которые уничтожают цели, взрываясь рядом с ними или сталкиваясь с ними. Отмечается, что такие зенитные дроны недороги, некоторые из них стоят всего 2 000 долларов.

Издание пишет, что средства РЭБ – это не первая попытка РФ противодействовать дронам-перехватчикам. В частности, ранее россияне начали устанавливать на свои "Шахеды" камеры заднего вида, чтобы операторы могли видеть зенитные БПЛА. Также Москва вооружила часть своих ударных дронов ракетами "воздух-воздух", чтобы угрожать украинским вертолетам, которые используются для ПВО.

Напомним, ранее советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщал, что классические российские бензиновые "Шахеды" теряют свою эффективность. На фоне этого, по его словам, враг может усовершенствовать системы уклонения от украинских дронов-перехватчиков, а также попытаться внедрить собственные контрмеры. По словам эксперта, если раньше эффективность таких дронов была на уровне 12-15%, то в последнее время она упала до 5%, что не может устраивать РФ.

Между тем заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщил, что РФ стремительно увеличивает количество "Шахедов", запускаемых по Украине одновременно. По его словам, только в ходе одной из атак враг использовал 741 такой БПЛА, из которых лишь 23 достигли своей цели.

