В Украине уничтожено до 20% урожая клубники: что будет с ценами в разгар сезона

Погодные условия весной были неблагоприятными для садовой земляники.

Из-за весенних заморозков в этом году Украина потеряла до 20% урожая садовой земляники, или клубники. Однако цены на ягоду в сезон будут доступными и опустятся в полтора раза ниже, чем в прошлом году, рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник изданию Seeds.

"В разгар сезона – это период с 1 по 15 июня – я думаю, что цена на садовую клубнику в Украине будет ниже, чем в прошлом году. Думаю, что в полтора раза – гривень 80-90. Более точно сказать трудно, все будет зависеть от погоды", – считает эксперт.

При этом текущие цены он называет пока выше прошлогодних, но в то же время сопоставимыми с ними с учетом инфляции.

"Сейчас цена на 15-20% выше, чем в прошлом году, с перспективой снижения. Если скорректировать относительно курса доллара и инфляционных составляющих, то я бы вообще о повышении цен не говорил", – отмечает Баштанник.

Из-за погодных условий весной погибла значительная часть будущего урожая ягод, что влияет на текущую цену.

"Погибло много, и по всей Украине. Я думаю, что можно говорить примерно о 20%. То есть некоторые ягодники недополучат примерно 20% запланированного урожая садовой земляники. Отсюда, в частности, и высокая цена на эти ягоды в Украине", – говорит специалист.

Что касается структуры рынка, то клубнику в Украине в последние годы все больше начинают выращивать мелкие хозяйства.

"В Украине сегодня тенденция в выращивании клубники наблюдается как раз к локализации и дроблению производителей, потому что концентрация клубники в одном месте – очень рискованное решение и сложное, из-за дефицита рабочей силы. Поэтому за последние 10 лет мы видим следующее: крупные производители, действительно, либо совсем исчезли, либо существенно сократили свои площади. Появилось много небольших", – подытоживает Баштанник.

Продавцы на рынке жалуются, что украинцы уже успели "наесться" клубники, и продажи ягоды сильно просели. За 140 грн/кг ее еще готовы брать, но если цена поднимается до 160-170 грн/кг, клубнику покупать перестают.

Еще в апреле аналитики прогнозировали хороший сезон для клубники с достаточным предложением и умеренными ценами. На старте продаж ягоды не было ни дефицита, ни ажиотажа на нее.

