Иран впервые продал за границу систему ПВО, которой могли сбить F-35: кто стал покупателем

В Иране утверждали, что во время боевых действий смогли подбить американский истребитель при помощи данного ракетного комплекса.

Сегодня, 28 мая, на параде в честь Дня Республики в Ереване Армения публично продемонстрировала зенитные ракетные комплексы иранского производства. Тем самым страна подтвердила, что Иран впервые экспортировал ракетный комплекс малой дальности Majid AD-08.

Аналитики подтвердили участие в параде четырех систем Majid AD-08, пишет Defence-blog. Транспортные средства, перевозившие системы, отличались от стандартной иранской конфигурации: для собственных батарей Majid Ирана обычно используется пикап Aras 2, выпускаемый внутри страны. А поставленные Армении системы установлены на Iveco Daily – коммерческий автомобиль итальянского производства.

Авторы пишут, что оборонная промышленность Ирана впервые публично продемонстрированная Majid на иранском параде в апреле 2021 года. Ее называли экономичным мобильным решением для защиты военных баз, критически важной инфраструктуры и административных объектов от беспилотников, крылатых ракет и низколетящих вертолетов.

Каждая пусковая установка несет четыре ракеты АД-08 и оснащена электрооптической системой наведения, способной обнаруживать летающие объекты на дальности до 15 километров. Сама ракета АД-08 использует инфракрасную систему наведения с визуальным изображением в сочетании с неконтактным взрывателем. Аналитики пишут, что она наводится на тепловую сигнатуру цели, а не полагается на радиолокационное наведение, и детонирует, когда приближается достаточно близко, чтобы создать облако осколков без необходимости прямого попадания. Максимальная дальность поражения составляет 8 километров, а максимальная высота – 6 километров.

При этом система не использует радар для обнаружения целей или наведения, полагаясь на оптические и тепловые датчики. Это значит, что она не излучает обнаруживаемого сигнала. "Пассивную систему такого типа значительно сложнее обнаружить и поразить, чем систему на основе радара. А ее ракеты не могут быть нейтрализованы электронными помехами, которые эффективны против перехватчиков с радиолокационным наведением. В условиях интенсивного применения средств радиоэлектронной борьбы эта характеристика имеет реальную оперативную ценность", говорится в статье.

Применение Majid в Иране

Авторы напомнили, что иранские военные деятели заявляли, что данные ЗРК участвовали в повреждении американского истребителя F-35 во время операций над Ираном. Утверждалось, что ракета использовала инфракрасное излучение двигательной установки самолета, а не пыталась захватить цель с радара. Западные СМИ признали, что F-35 получил повреждения от вражеского огня с земли.

Напомним, что во время операции в Иране Соединенные Штаты потеряли или повредили не менее 42 единиц авиационной техники. Среди подтвержденных потерь – истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и штурмовики A-10 Thunderbolt II. Всего сообщается о потере четырех F-15E, одного F-35A и одного A-10.

Также повреждены или уничтожены семь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, два транспортных самолета MC-130J Commando II и спасательный вертолет HH-60W Jolly Green II.

