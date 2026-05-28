Германия и США отказываются от газовых обогревателей в домах ради экономии: чем заменят

На нескольких крупных рынках газовые обогреватели больше не основной выбор для новых домов. В Нью-Йорке в законодательство внесены нормы, предписывающие строительство исключительно на основе электричества, а Германия последние несколько лет стремится отказаться от систем отопления, работающих на ископаемом топливе.

Издание EcoNews пишет, что в течение многих лет газовое отопление считалось надежным, привычным и относительно дешевым. Затем цены на энергоносители резко выросли, климатические цели стали более жесткими, и правительства начали рассматривать здания как один из основных источников выбросов углерода.

В Нью-Йорке разработали Закон о полностью электрифицированных зданиях, согласно которому с 2026 года большинство новых зданий высотой до семи этажей должны будут использовать электрическое отопление и электроприборы, а более высокие жилые здания и небольшие коммерческие здания – с 2029 года. Данное требование не распространяется на существующие здания, а закон предусматривает исключения для ресторанов, больниц, заводов, сельскохозяйственных построек и систем аварийного резервного питания.

Правда, в ноябре 2025 года Нью-Йорк по решению федерального суда согласился отложить введение закона на время рассмотрения апелляции, что означает, что его исполнение на данный момент приостановлено.

При этом Германия была одним из ярчайших европейских примеров в попытке отказаться от ископаемого топлива в жилищном секторе. Согласно Закону об энергоэффективности зданий, с 1 января 2024 года новые системы отопления в новых районах застройки должны были на 65% и более использовать возобновляемые источники энергии, в то время как для других зданий были предусмотрены более длительные переходные периоды, связанные с местным планированием теплоснабжения.

Международное энергетическое агентство (МЭА) утверждает, что тепловые насосы, представленные на рынке, в три-пять раз более энергоэффективны, чем газовые котлы, в основном потому, что они переносят тепло, а не производят его исключительно за счет сгорания топлива. На практике это означает, что хорошо спроектированная система может обеспечить несколько единиц тепла на каждую единицу потребляемой электроэнергии. Для людей, следящих за счетами за электроэнергию, эта разница имеет значение.

В то же время тепловые насосы часто стоят дороже при покупке и установке, чем традиционные газовые системы, особенно в домах, где требуется модернизация электросети, установка новых радиаторов или улучшение теплоизоляции. При этом со временем тепловые насосы могут снизить зависимость от цен на топливо, уменьшить ежемесячные эксплуатационные расходы во многих домах и снизить риски, связанные с утечками газа или угарным газом.

