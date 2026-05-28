Как выкрутить сорванный винт, если отвертка проскальзывает

Эти советы помогут быстро выкрутить даже самый упрямый и испорченный винт своими руками.

Сорванный винт может превратить банальный ремонт в кошмар. Шляпка стирается, отвертка проскальзывает, а винт кажется застрявшим намертво. Тем не менее, существует несколько простых методов, которые работают в большинстве случаев.

Первое решение, рекомендуемое мастерами – использование резиновой ленты, пишет Newsweek. Ее помещают между отверткой и шляпкой винта. Резина заполняет стертые места и обеспечивает дополнительное сцепление. Во многих случаях болт удается выкрутить сразу же.

Еще один эффективный метод – использование биты Torx (звездочка), которая немного больше самого гнезда винта. Ее аккуратно забивают молотком в сорванную шляпку, а затем пробуют медленно выкручивать, оказывая сильное давление по вертикали.

Если винт хотя бы немного выступает наружу, его можно захватить пассатижами или переставными клещами. Крепкий зажим и короткие движения помогают ослабить резьбу.

В случае с винтами, заклинившими из-за ржавчины или окисления, помогает жидкий ключ, например, WD-40. Раствору нужно дать подействовать 10–15 минут перед новой попыткой.

Метод, который используют в мастерских - делается новый пропил

Когда крестообразная шляпка полностью разрушена, многие техники используют болгарку или инструмент типа Dremel, чтобы сделать прямой пропил на шляпке винта. Таким образом, винт можно будет вытащить позже с помощью обычной плоской отвертки.

Существуют и специальные экстракторы для сорванных винтов. Эти насадки можно найти в строительных магазинах, и они разработаны как раз для таких ситуаций. Некоторые наборы работают в том числе совместно с дрелью.

Что делать, если ничего не помогает

Последнее решение – высверливание винта. Используется сверло по металлу, им сверлят центр шляпки до тех пор, пока она не отвалится. Остаток резьбы затем можно вытащить с помощью клещей.

Специалисты рекомендуют не применять к винту чрезмерную силу с самого начала. Во многих ситуациях повреждение происходит из-за того, что используется неподходящая отвертка или прикладывается недостаточное давление.

