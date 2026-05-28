Шойгу заявил, что удар по Киеву может произойти 'в любой момент'

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что Россия уже продемонстрировала, насколько мощным может быть удар по Киеву.

Секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил журналистам, что Россия может в любой момент нанести по Киеву новый удар, пишут российские СМИ.

"Предупреждение послам иностранных государств о необходимости покинуть Киев – вполне серьезное и обдуманное", – подчеркнул он.

Он добавил, что Россия уже продемонстрировала, насколько мощным может быть этот удар.

"РФ показала, какой силой может быть удар по Киеву. Удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может быть нанесен в любой момент", – утверждает Шойгу.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел России анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и призвало персонал дипломатических миссий как можно скорее покинуть город. Угрозы прозвучали в ответ на якобы атаку по учебному корпусу и общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области.

В Генштабе Украины заявили в ответ на обвинения РФ, что Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. В министерстве добавили, что был поражен один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны якобы несерьезно отнеслись к предупреждениям РФ о новых ударах по Киеву. При этом Песков добавил, что российская сторона "довела информацию" до дипломатических представительств, а дальнейшие решения по безопасности каждая страна принимает самостоятельно.

При этом пресс-секретарь Путина, объясняя заявление о "системных ударах по Киеву", отметил, что атаки не обязательно будут происходить ежедневно. Он добавил, что Кремлю неизвестно, как США реагируют на эти угрозы. Песков заверил, что для Кремля "приоритетом является то предупреждение, которое было направлено".

