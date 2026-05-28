Поп-хит 1983 года вернулся в чарты более чем через десять лет

Трек идеально подходит для того, чтобы пережить трудный день.

Песня 1983 года американского музыканта Мэтью Уайлдера "Break My Stride", которая стала международным поп-хитом, спустя 14 лет снова поднялась в чартах, пишет журнал Parade.

Данный хит вошел в список "Лучших вдохновляющих песен всех времен" и до сих пор часто используется в фильмах, рекламе и соцсетях.

Считается, что песня "Break My Stride" идеально подходит для того, чтобы пережить трудный день, благодаря сочетанию невероятно запоминающейся мелодии и суперпозитивного текста.

Однако, несмотря на то, какой невероятный фурор произвел трек, как рассказывал Мэтью Уайлдер, его путь к успеху с этой песней был тернистым из-за сложных отношений со знаменитым продюсером Клайвом Дэвисом. Вместе с тем, эти же отношения стали и "толчком" для написания текста песни:

Ain’t nothin’ gonna break my stride

Nobody gonna slow me down, oh no

I got to keep on moving

Ain’t nothin’ gonna break my stride

I’m running and I won’t touch ground

Oh no, I got to keep on moving

Напоминается, что Дэвис не считал "Break My Stride" хитом, и это стало последней каплей для Уайлдера. После увольнения с лейбла Клайва музыкант подписал контракт с Private-I Records, и трек стал хитом еще до выхода его дебютного альбома "I Don’t Speak the Language".

"Break My Stride" - что еще известно о хите 1983 года

В 2025 году Time Out New York включил песню "Break My Stride" в список "Лучших вдохновляющих песен всех времён", высоко оценив ее как "простую, запоминающуюся мелодию о стремлении двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия".

Кроме того, хит "Break My Stride" вернулся в чарты более чем через десять лет. В 1997 году песня Puff Daddy "Can’t Hold Me Down" (в припеве которой использовалась интерполяция "Break My Stride") заняла первое место в Billboard Hot 100.

