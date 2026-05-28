В США впервые за столетие появится новая банкнота: на ней будет Трамп, – WP (фото)

Последний раз банкноту нового номинала в США ввели в обращение в 1914 году. Это была 100-долларовая купюра.

Действующая президентская администрация США заставила ведомство, ответственное за печать американских денег, разработать дизайн новой банкноты номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа на ней. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех нынешних и бывших сотрудников администрации Трампа.

Так, с прошлого года государственный казначей Брэндон Бич и его старший советник Майк Браун неоднократно оказывали давление на сотрудников Бюро гравировки и печати денег, чтобы те подготовили прототипы новой банкноты с Трампом. Это требование нарушает действующий федеральный закон, запрещающий изображать на банкнотах еще живых людей.

Отмечается, что в рамках этих усилий Бич в августе и сентябре предоставил сотрудникам бюро макеты 250-долларовой банкноты с лицом Трампа.

Британский художник Иэн Александер заявил The Washington Post, что именно он разработал макет. Причем художник утверждает, что обсуждал это непосредственно с Трампом, который предложил определенные изменения в первоначальный дизайн, которые бы подчеркнули, что купюра вводится к 250-летию провозглашения независимости США.

Представитель Министерства финансов заявил журналистам, что банкнота будет не обычной, а памятной – именно к 250-летию существования государства.

Однако появление банкноты находится под большим вопросом, поскольку этому мешает не только запрет на изображение живых людей на деньгах, но и значительное количество технических и организационных препятствий. Из-за этого купюра может не успеть появиться к 4 июля, когда США будут отмечать юбилей независимости.

"Часто требуется от шести до восьми лет, чтобы создать новую банкноту, особенно такого крупного номинала", – пояснил один из собеседников издания.

При этом специалисты жалуются, что команда Трампа просто не понимает, как работает вся эта система.

"Эти ребята думают, что можно просто напечатать что-то за одну ночь, и это заработает в банкомате. Это просто безумие. Требуются годы, годы и годы, чтобы изготовить эти банкноты, чтобы они были надежными для общественности", – заявил один из чиновников.

Адекватность Трампа под вопросом

Как писал УНИАН, в США усилились дискуссии относительно физического и психического состояния президента Трампа. В последнее время он все чаще демонстрирует противоречивое поведение: делает резкие заявления, ведет себя импульсивно и выглядит физически истощенным.

Дополнительный резонанс вызвало открытое письмо 36 американских медиков – неврологов, психиатров и психологов, которые выразили обеспокоенность из-за якобы ухудшения психического состояния президента. Они обратили внимание на хаотичность речей, резкие изменения позиций, проблемы с концентрацией и "маниакально-подобные" черты поведения.

