Иран и США достигли соглашения о прекращении огня: Axios раскрыл условия

Соглашение, в частности, предусматривает разблокирование Ормузского пролива.

Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме "о взаимопонимании относительно продления прекращения огня и начала переговоров по ядерной программе Ирана". Но американский президент пока не дал окончательного согласия. Об этом пишет издание Axios.

Опрошенные американские официальные лица заявили, что по состоянию на вторник условия соглашения были в основном согласованы. Однако обеим сторонам все еще необходимо получить одобрение от высшего руководства. Позже, по данным чиновников, Иран вернулся и заявил, что имеет необходимые разрешения для подписания этого соглашения. В то время как Трамп попросил дать ему еще несколько дней на размышление.

"Президент сообщил посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать это", – отметил чиновник.

По данным издания, в этом меморандуме речь идет, в частности, о "неограниченном" проходе через Ормузский пролив. Это, в частности, предполагает отсутствие сборов и преследований, а также то, что Иран должен будет удалить все мины из пролива в течение 30 дней. Кроме того, США должны снять военно-морскую блокаду с Ирана. Однако это произойдет только после возобновления коммерческого судоходства в регионе.

Также этот меморандум будет включать обязательство Ирана "не стремиться к созданию ядерного оружия". Кроме того, первым вопросом после его согласования должна стать судьба высокообогащенного урана Ирана, а именно – его утилизация. В свою очередь, США обязуются обсудить ослабление санкций и возвращение замороженных иранских средств в рамках переговоров.

"Меморандум о взаимопонимании также будет включать обсуждение механизма, который поможет Ирану начать получение товаров и гуманитарной помощи", – добавляет издание.

Отметим, что это не первое сообщение в СМИ о том, что США и Ирану удалось достичь соглашения о прекращении боевых действий. В частности, Reuters ранее писало, что страны уже приближаются к мирному соглашению и это вопрос "нескольких дней".

В то же время уже 28 мая Reuters сообщило о новом шаге эскалации в регионе. По данным журналистов, США атаковали иранскую базу БПЛА, которая "представляла угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе". Этот удар уже стал вторым по Ирану со стороны США в течение этой недели.

