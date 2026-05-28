'Существенно новый технологический уровень': авиаэксперт объяснил, чем истребители Gripen лучше F-16 и Mirage

Шведские истребители Gripen имеют достаточно много преимуществ перед американскими F-16 и французскими Mirage. Об этом военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, по его мнению, шведские "Грипены" смогут очень существенно усилить боевые возможности украинской авиации.

"Это совсем другая орбита. Это совсем другой уровень", - подчеркнул Криволап.

По его словам, с точки зрения самолетов и вооружений к ним, в лучшем случае, до этого Украина получала возможности "уровня 2000-х годов".

Это касается американских истребителей F-16 и вооружения к ним. В частности, речь идет о ракетах малой дальности AIM-9 Sidewinder и о старых ракетах AIM-120 с дальностью полета до 120 км. Впрочем, в Украине надеялись получить ракеты с дальностью хотя бы 180 км. Также речь идет о радарах, которые могли видеть немного лучше, чем средства, установленные на советских МиГ-29.

Как добавил авиаэксперт, французские самолеты "Мираж", полученные Украиной, тоже были не намного лучше, а в некоторых вопросах - даже хуже. Украина получила к ним ракеты MICA, чтобы сбивать крылатые ракеты.

"То, что мы до этого получили от наших партнеров, было предназначено для того, чтобы сбивать крылатые ракеты", - пояснил Криволап.

Ограниченные возможности Украины для операций у линии фронта

Как отметил Криволап, имеющиеся возможности Украины позволяют в определенной степени поддерживать операции на фронте. В частности, самолеты F-16 могли прикрывать МиГ-29, когда те в Курской области сбрасывали на российские позиции боеприпасы типа HAMMER. Это прикрытие было необходимо, чтобы россияне не сбили украинский МиГ-29.

Как пояснил Криволап, у россиян на вооружении есть ракеты Р-37М, которые с большого расстояния способны сбивать старые украинские самолеты. Потому что есть подтвержденная информация, когда россияне нанесли удар с расстояния 232 км. Эксперт пояснил:

"Это довольно неприятная вещь, которая не позволяет нам выполнять многие задачи вдоль линии боевого столкновения и не позволяет нам запускать Су-34, которые несут КАБы. Не позволяет нам проводить многие операции, как правило, тактические операции вдоль линии боевого столкновения".

Появление украинских КАБ и к чему в этой ситуации "Грипены"

Как считает Криволап, объявление о появлении украинских управляемых авиабомб говорит о том, что у россиян стало значительно меньше средств противовоздушной обороны вдоль линии фронта.

"У нас появилась возможность сбрасывать с высоты 10–12 тысяч метров на расстояние от линии боевого столкновения хотя бы 30–50 километров эти бомбы", - сказал Криволап.

Он отметил, что раньше не было смысла поддерживать серийное производство украинских КАБ, так как не было, с чего их запускать. А теперь, с появлением "Грипенов", такая возможность появилась.

Что стоит знать об истребителях Gripen, которые должна получить Украина

По его словам, самолеты "Грипен", о которых сейчас идет речь, прошли несколько модификаций. В случае модели Gripen JAS 39 серии C речь идет о том, что на борту находится один пилот, а серия самолета D имеет двух пилотов. Соответственно, самолеты серии Е имеют одного пилота, а F - двух. Такое различие в необходимости дополнительного пилота заключается в тех задачах, которые нужно выполнять. Криволап пояснил:

"Некоторые задачи по выполнению боевых операций требуют наличия двух человек в кабине, так как может быть много задач, связанных с вооружением, с подавлением (сигнала), со средствами радиолокационной борьбы и т.д.".

До 2010-х годов и после происходила модификация самолетов серии C/D, и эта модернизация получилась неплохой, а с 2015 года начался выпуск самолетов серии E/F или NG (нового поколения).

Всего этих самолетов было выпущено около 310 единиц. В настоящее время в мире модификация самолетов E/F очень популярна. Их все хотят получить, потому что эти модели имеют много преимуществ перед всеми другими видами авиационной техники.

Преимущества "Грипенов"

"Самолет относительно дешевый. Самолет в классе 4,5, 4++ занимает, на мой взгляд, первое место, потому что он по сравнению со всеми остальными имеет преимущества. У него фантастическая ситуационная осведомленность. У него масса датчиков. Полный сенсорный fusion (слияние данных датчиков). И по этим параметрам он почти достигает F-35, но F-35 - это самолет пятого поколения и его стоимость в 2,5 раза выше", - сообщил Криволап.

Кроме того, шведы с самого начала проектировали "Грипены" таким образом, чтобы они могли иметь рассредоточенную базировку.

"Они не привязаны к какому-то конкретному месту. Они могут стартовать с любого короткого участка на автобане и могут там приземляться", - подчеркнул авиаэксперт.

Обслуживание "Грипенов"

Также, по его словам, на обслуживание "Грипенов" уходит очень мало времени.

Эксперт рассказал об опыте Венгрии, которая с привлечением "Грипенов" в 2022 году выполняла роль своеобразной воздушной полиции в Литве. Тогда были зафиксированы результаты почти боевой работы.

Было задействовано 78 военных на четыре самолета. Пилотов было семеро. Технического персонала - 25 человек. Еще два техника для подготовки к вылету. Они обслуживали все взлеты и посадки.

"Самолеты поднимались в воздух через 15 минут после сигналов о необходимости быть в воздухе. Остальные были готовы к взлету в течение следующих 3 минут. Когда все четыре самолета нужно было поднять в воздух - это занимало 5 минут. Это фантастический результат с точки зрения авиационной тактики. Это очень высокие показатели", - сказал Криволап.

Вместе с тем, час эксплуатации самолета стоит 4-5 тыс. долларов.

"Это самая низкая в мире на данный момент. Примерно такая же стоимость обслуживания вертолета Ми-8", - подчеркнул Криволап.

В чем заключается новый уровень истребителей Gripen

Как пояснил авиаэксперт, эти истребители оснащены современными радарами нового уровня Raven ES-05, которые способны обнаруживать обычные истребители противника на расстоянии 200 км.

Также установлена одна из самых современных систем радиоэлектронной борьбы.

Он сказал, что с вооружением для "Грипенов" фантастическая история. Можно устанавливать противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты, ракеты класса "воздух-земля" Spear, ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick, ракеты Taurus, ракеты Iris-T, а главное - это ракеты Meteor.

Криволап надеется, что с помощью ракет Meteor удастся отогнать все российские самолеты, сбрасывающие КАБы. Он подчеркнул:

"Если будет известно, что хотя бы два самолета патрулируют, и на одном из них висит Meteor - этого будет достаточно, чтобы КАБы не летали".

Кроме того, с помощью британских ракет Spear можно уверенно на расстоянии 100-120 км уничтожать все, что находится на земле. Этого нет сейчас у F-16 и "Миражей".

Преимущество "Грипена" заключается еще и в том, что это самолет европейского производства, а не американского.

По его мнению, Украина стремится развернуть производство этих самолетов, как минимум, производить фюзеляжи, крыло и собирать планер.

По его словам, эти самолеты - это выход на существенный новый технологический уровень.

Самолеты Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, в начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году - 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

