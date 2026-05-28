Повод для атаки: Forbes раскрыл, планирует ли Путин расширить войну на страны Европы

Цель Путина – расколоть ЕС и НАТО, а также сделать Москву доминирующей силой в Европе, пишет издание.

Попытка кремлевского диктатора Путина покорить Украину терпит серьезные неудачи, и на этом фоне РФ пытается эскалировать конфликт на территорию Европы. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что стратегия Путина – уничтожить Украину путем войны на истощение – дает сбой. В частности, из-за того, что РФ ежемесячно теряет больше людей, чем способна мобилизовать. И впервые за два года Украина вернула себе больше территорий, чем потеряла. Также Киев наращивает удары вглубь РФ и расширяет свои ракетные возможности. В ответ на все это Путин наращивает количество ударов по гражданским, особенно в Киеве, пишут журналисты.

На фоне этого все чаще звучат мнения о том, что РФ может эскалировать конфликт за пределы Украины. Об этом, в частности, свидетельствуют угрозы в адрес Литвы, Латвии и Эстонии. Помимо заявлений и кибератак, РФ также направляла в сторону Литвы дроны. А Кремль выдвигает ложные обвинения, которые в будущем могут быть использованы в качестве повода для военных атак.

Журналисты отмечают, что Путин может использовать в странах Балтии повод, который в свое время применял Гитлер против Чехословакии. А именно, кремлевский диктатор может заявить, что в странах Балтии якобы преследуются русские меньшинства. И из-за этого он должен направить силы, чтобы их спасти. Журналисты отмечают, что этнические русские составляют около 25% населения Латвии и около 20% в Эстонии.

"Путин хочет расколоть ЕС и НАТО и сделать Москву доминирующей силой в Европе. Путину помогает тот факт, что крайние политические силы, выступающие против независимости США и Украины, набирают обороты, особенно во Франции и Германии", – пишет издание.

По мнению издания, Путин может считать, что президент США Дональд Трамп может пропустить мимо ушей возможное нападение РФ на страны Балтии. В частности, об этом свидетельствуют и действия США, которые выводят свои силы и технику из Европы в то время, когда континент сталкивается с первой реальной угрозой нападения за десятилетия.

Журналисты напоминают, что в 1950 году госсекретарь США Дин Ачесон исключил Южную Корею из территорий, которые Вашингтон считал критически важными. И на фоне этого Москва дала Северной Корее зеленый свет для нападения на Южную Корею. В итоге эта война стоила 38 000 жизней американцев и унесла жизни более 2 миллионов корейцев.

Возможное нападение РФ на Европу: что известно

Ранее аналитики Defense News подсчитали, что в случае прямой войны с РФ Литва может капитулировать уже через 90 дней даже без ввода войск на ее территорию. Для этого Москве достаточно будет нанести массированные удары гиперзвуковыми ракетами по органам власти. А позже, в течение 60 дней, регулярно наносить удары по стране с общим использованием более 170 тысяч дронов-камикадзе типа Shahed.

На фоне возможных угроз страны Балтии обращаются к Украине за экспертной помощью. В частности, власти стран обсуждают закупку у Киева бомбоубежищ на случай потенциальной агрессии.

