Украину заливает дождями: синоптики назвали регион, где завтра будет сухо

Украина находится под влиянием атмосферного фронта из Скандинавии.

В пятницу, 29 мая, Украина окажется в объятиях холодной и влажной воздушной массы, пришедшей из Северной Европы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозу синоптиков, в последний рабочий день недели атмосферные фронты принесут в Украину дожди почти во всех регионах, кроме крайнего запада. При этом на юге страны пройдут грозы, а на Правобережье усилится ветер.

В целом завтра ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, и именно днем в Украине будут идти дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей Правобережья порывы 15-20 м/с.

Видео дня

Температура по Украине ожидается около 4-10° ночью и 13-18° днем.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а днем прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью ожидается на уровне 4-9° градусов, днем около 13-18°. В столице ночная температура будет держаться в пределах 7-9°, дневная – в пределах 14-16°.

Другие новости о погоде

Как писал УНИАН, синоптики не советуют ожидать жаркой погоды уже с первых дней лета. По крайней мере в июне картина скорее будет напоминать середину весны, чем лето.

Также мы рассказывали, что Францию накрыла волна аномальной жары. Причем самые высокие температуры фиксируют в регионе Бретань, который обычно отличается относительно прохладной погодой.

Вас также могут заинтересовать новости: