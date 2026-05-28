Билеты за 1 евро: украинская авиакомпания SkyUp запускает программу благодарности военным и ветеранам

Чтобы получить скидку, необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании.

Украинская авиакомпания SkyUp™, которая в настоящее время выполняет рейсы из аэропорта "Кишинев" (Молдова), объявила о запуске социальной инициативы "Крылья благодарности", по условиям которой участники боевых действий и ветераны смогут приобрести билеты на самолеты стоимостью 1 евро + аэропортовые сборы (обычно составляют 10-50 евро, в зависимости от аэропорта). Воспользоваться программой смогут пассажиры, имеющие удостоверение участника боевых действий (УБД).

"Для нас это больше, чем просто перелет. Мы понимаем, что для наших военных и ветеранов каждая поездка часто имеет особое значение – это может быть дорога на лечение, долгожданный отпуск к родным или возможность хотя бы ненадолго сменить обстановку и восстановить силы. Именно поэтому мы хотим сделать эту дорогу максимально легкой и доступной – в знак нашей благодарности и поддержки тем, кто каждый день делает для Украины так много", – отметил гендиректор SkyUp™ Дмитрий Сероухов.

Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, в рамках программы на каждом регулярном рейсе SkyUp™, при наличии свободных мест, будет доступно до четырех билетов по специальной цене – 1 евро плюс аэропортовые сборы. Участники боевых действий получат приоритетное обслуживание и поддержку контакт-центра – чтобы в пути было меньше хлопот.

Видео дня

В случае изменения обстоятельств и предоставления официального приказа об изменении дат отпуска или медицинской справки авиакомпания бесплатно изменит даты перелета.

Как воспользоваться программой "Крылья благодарности":

обратитесь к команде SkyUp™ в социальных сетях Instagram или Facebook, либо в контакт-центр SkyUp™ по телефону или электронной почте;

отправьте фото удостоверения участника боевых действий на support@skyup.aero;

команда поддержки SkyUp™ подтвердит наличие мест в пределах квоты на выбранный рейс и оформит билет.

В настоящее время регулярная программа полетов авиакомпании SkyUp™ охватывает популярные европейские направления, в частности Испанию, Грецию, Францию и другие страны.

Вас также могут заинтересовать новости: