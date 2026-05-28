Россия построит в Казахстане первую в стране АЭС: подписано масштабное соглашение

Российская Федерация подписала соглашение с Казахстаном о строительстве первой атомной электростанции в стране – Балхашской АЭС, сообщает Reuters.
"Соглашение, подписанное сегодня о строительстве Балхашской АЭС, играет важную роль", – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане.
Предполагается, что станция будет строиться на российские кредитные средства. С этой целью Астана и Москва также подписали соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для финансирования строительства АЭС. Что касается суммы займа, то в апреле Агентство по атомной энергетике Казахстана сообщило, что Россия предоставит стране кредит в размере около 85% от стоимости атомной электростанции, что составляет 15 млрд долларов
Reuters отмечает, что Казахстан проголосовал на референдуме 2024 года за строительство атомной электростанции. Предполагается, что новую АЭС построят в селе Улкен, расположенном на берегу озера Балхаш на юго-востоке страны.
Издание The Moscow Times пишет, что основной этап строительства первой АЭС Казахстана, по словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, может начаться уже в 2027 году. Планируется, что на новой АЭС будет два энергоблока мощностью 1,2 гигаватта, которые планируется ввести в эксплуатацию в середине 2030-х годов. Глава "Росатома" добавил, что ключевое оборудование для новой АЭС будет производить Россия.
После смены власти в Венгрии реализация главного ядерного проекта РФ в Европе оказалась под вопросом. Новое венгерское правительство заявило о намерении пересмотреть финансирование и условия проекта расширения атомной электростанции "Пакш", который реализуется при участии "Росатома".
Венгрия – не единственная страна Европы, продолжающая сотрудничество с российскими атомщиками. В конце января стало известно, что Франция по-прежнему закупает уран в РФ. Еврокомиссия лишь планирует подать предложение об отказе от российского ядерного топлива, но представители исполнительного органа ЕС пока не могут назвать даже ориентировочные сроки, когда это станет возможным.