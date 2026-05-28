Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 29 мая

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,26/44,29 грн/долл., а к евро – 51,46/51,48 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 28 мая вырос на 4 копейки и составлял 44,52 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,01 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне не изменился и составлял 51,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,25 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,45 гривни за доллар, а курс евро также остался на прежнем уровне и составлял 51,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

