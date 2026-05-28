Известный украинский актер показался на фронте после громкого скандала

Константин Темляк развелся с женой и долго не появлялся в сети.

Известный украинский актер и военнослужащий Константин Темляк, которого бывшая девушка обвинила в домашнем насилии, впервые за долгое время вышел на связь в сети.

В частности, как пишет Oboz.ua со ссылкой на закрытый аккаунт актера в Instagram, он поделился с подписчиками несколькими стихами, а также коротким видео с фронта, на котором лишь показал свое лицо.

Отмечается, что серия новых публикаций появилась после длительного молчания на фоне резонансного скандала с громкими обвинениями в его адрес.

Также предполагается, что один из опубликованных стихов может быть реакцией актера на недавнее видео бывшей супруги, актрисы Анастасии Нестеренко. На днях она показала, как исполняет песню "Поламана любов" с музыкантом MULENKO. В стихе же Темляк написал о войне, отношениях и об одиночестве.

Напомним, не так давно украинская актриса Анастасия Нестеренко впервые высказалась о разводе с Константином Темляком после громкого скандала.

"Вышла (из отношений - УНИАН), и слава Богу. Вот так скажу. Не буду комментировать", - заявила она.

